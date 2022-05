Twitter es la red social elegida por los usuarios para contar anécdotas de su vida personal. Estas situaciones se viralizan a tal punto que otras personas se sienten identificadas y comparten experiencias similares. Así, en las últimas horas se viralizó la pregunta más rara que le hicieron en una entrevista de trabajo a un desarrollador.

El usuario de Twitter @pauvel0 contó que tuvo una entrevista de trabajo y que fue sorprendido por una pregunta que no esperaba. En los procesos de selección es habitual que los candidatos pasen por varios filtros para ser seleccionados, los cuales incluyen estudios médicos, psicotécnicos, entre otros.

"Hoy tuve la entrevista de laburo más rara", comenzó diciendo joven y siguió: "Me preguntaron: 'Si tenés una empresa coreana de botellas de agua y querés vender en Argentina, ¿cuántas botellas estimás vender el primer año?'".

Miles de sorprendieron ante esta pregunta y la anécdota no tardó en viralizarse. Hasta el momento tiene más de 11.000 "me gustas" y cientos de comentarios de usuarios que pasaron por experiencias similares.

"No sé flaco, tirame para hacer un For o un If. Soy un desarrollador nada más", concluyó el autor del tuit viral.

En este sentido, otros usuarios contaron cuáles fueron las preguntas más raras que les hicieron en una entrevista de trabajo.

"No sé qué está pasando en el mundo. Yo vivo en Francia y tuve una pregunta similar el miércoles. 'Cuántas pelotitas de ping pong entran en un avión', fue la mía. Debe ser una nueva moda de preguntas de recursos humanos", contó un usuario.

Otro usuario se atrevió a responderle: "Me tenté de hacerlo. Supongamos un radio de 2cm por pelotita, en metros sería Rp = 0.02 m. El volumen de cada pelotita será: Vp = 4/3*Pi*(Rp)^3 = 3.3E-5 m^3 Para una cabina con un largo de 30m y un diámetro de 3m, el volumen será; Vc = Pi*R^2*L = 212 m^3 Vp/Vc = 6.500.000".

"Son preguntas para ver cómo razonás. ¿Sólo calculás el consumo y multiplicás por poblacion? ¿Considerás la competencia y substitutos? ¿Mayoria de competidores son locales? ¿Tiene sentido importar botellas y elevar el costo? ¿Referencia dato de otro pais parecido a Argentina?", fue la explicación que dio otro usuario.