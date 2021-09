Alcohol en gel, barbijo y una lapicera propia eran los tres elementos que había que llevar a votar por precaución sanitaria, además de las recomendaciones básicas: distancia en las filas y evitar cerrar el sobre con saliva, como se haría en un año normal. Una señora mayor se olvidó de una de ellas y se sintió tan culpable al respecto que tuvo una sorprendente reacción inmediata.

Fue casi un relfejo y su sobrino compartió la historia en Twitter. Internautas de todo el país no solo empezaron con las humoradas, memes y Gifs sino que contaron historias similares, sobre personajes que hayan tenido algún comportamiento extraño a la hora de votar. Épocas de elecciones y un contexto pandémico no van de la mano y eso se vio en las PASO 2021.

.

Mucho material viral ha surgido de las redes sociales en torno a esa fecha. Desde un sastre que fue a votar vestido de celeste y blanco de pies a cabeza, hasta un hombre disfrazado de carpincho. Los videos trascendieron y los internautas compartían la información. Muchos de ellos llegaron a TikTok. Pero el usuario @jpcrin esperó hasta el día de hoy para contar la reacción de su tía tras notar que cerró el sobre con saliva.

Es que la mujer no pudo creer cómo obvió semejante detalle y automáticamente se puso alcohol en gel en las manos, y luego se pasó los dedos por la lengua. "Mi tía fue a votar y dijo que se olvidó y cerró el sobre con la lengua y en un acto de desesperación se puso alcohol en gel en las manos y se pasó los dedos por la lengua????¿¿jajdjsj me parece que así no funciona tía", expresó.

Mi tía fue a votar y dijo que se olvidó y cerró el sobre con la lengua y en un acto de desesperación se puso alcohol en gel en las manos y se pasó los dedos por la lengua????¿¿jajdjsj me parece que así no funciona tía — princeso (@jpcrin) September 12, 2021

"No entiendo quien no lo cerró con la lengua", "JAJAJA que grande la tia", "Quiso higienizar su boca despues de tocar ese sobre feo y manoseado, está perfecto" o "Si no tenes corona no pasa nada tia" fueron algunos de los comentarios.