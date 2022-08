Usuarios de todo el mundo utilizan las redes sociales para mantenerse conectados e intercambiar todo tipo de información que trasciende las fronteras físicas y virtuales.

Chistes, anécdotas, burlas, información de actualidad, imágenes, videos y todo tipo de material circula a una velocidad insospechada a golpe de “me gusta”, comentarios y reposteos que terminan “viralizando” los mensajes, que acaban con cientos y hasta millones de reproducciones e interacciones.

Así lo logró un joven tuitero, quien se hizo viral luego de postear una foto con su hermana, acompañada de una particular reflexión. Los usuarios celebraron la ocurrencia con cientos de comentarios en hilo.

El usuario @lucasgiuliante dio que hablar en los últimos días en el mundo de Twitter luego de realizar un particular posteo que fue muy bien recibido por la comunidad tuitera.

El post en cuestión tenía a su hermana como co protagonista. El chico subió una foto de los dos, donde se los puede ver sonrientes en el ingreso al cine. Ambos sostienen una bebida gaseosa y se los puede observar felices de estar compartiendo un grato momento entre hermanos.

Pero con la aclaración de él en el texto que acompaña la imagen, el panorama cambió: “Te re amo hermanita, pero unas ganas de venir con una novia en vez de con vos”, escribió junto al retrato, arruinando la postal familiar y desatando la risa general de sus seguidores.

te re amo hermanita pero unas ganas de venir c una novia en vez de c vos pic.twitter.com/F49PWC98Xn — �� (@lucasgiuliante) August 7, 2022

El posteo obtuvo más de 55 mil “me gusta” y 700 comentarios opinando sobre el ocurrente post del chico, quien no necesitó aclarar que se trató de una ¿broma? para su hermana: “Describiste las sensaciones de mis últimas salidas en un solo tweet”, “Ante todo la verdad”, “Jajajaja te amo pero…”, “Jaja una tristeza”, “Eso debe pensar mi hermano también”, “Lpm me representa esta foto”, fueron algunos de los comentarios.

También hubo quienes no dudaron en deslizar sus propuestas: “Casualmente a mi me gusta mucho ir al cine”, “Yo te acompaño”, “Instagram de la hermanita? Así voy yo con ella si querés, ya fue”, “Justo a mi me encanta ir al cine”, “Dónde dejo el cv para postularme como novia?”, a lo que otra retrucó: “Dale, haceme la segunda así yo salgo con el hermano”.

Además, algunos hicieron hincapié en el desaire que le hizo a la adolescente: “Después la novia te mete los cuernos y una patada en el og… y solo estará tu hermanita así que disfrutala”, “No seas guampudo bro, mirale la carita de felicidad”.