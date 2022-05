Semanas atrás, los usuarios de TikTok viralizaron la "denuncia ciudadana" de un internauta colombiano, quien publicó en sus redes sociales la imagen de un pudín (como se le llama a la torta en esta región) con lo que pretendía ser el rostro del personaje animado Mickey Mouse. Mientras la audiencia tomó el meme como un ligero chiste, para la pastelera Maryuris Muñoz aquel video viral significó un duro golpe a su negocio y vida.

El pasado 17 de abril, el popular rapero colombiano Realfary compartió con sus más de 275 mil seguidores de TikTok un video en el que contaba que realizó el encargo de una torta de Mickey Mouse, sin aclarar para quién era. "Hemos mandado a hacer este pudín (torta). Un pudín muy bonito de Mickey Mouse y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana, panadería Marce. Que pudín tan horrible", se escucha en el video de TikTok.

.

La crítica no era injustificada; la torta no se parecía en absoluto a la imagen de referencia que envió el tiktoker y los usuarios de la plataforma no dudaron en criticarla. Las siguientes semanas estuvieron llenas de inocentes memes y ligeros chistes alrededor de la torta. Pero, del otro lado, Muñoz recibió una lluvia de duras críticas por el resultado de la torta. Sus ventas en Barranquilla, ciudad donde reside, se acabaron de un día para el otro.

Recientemente, la mujer se acercó a los medios locales para contar su versión de la historia y explicar el por qué detrás del desastroso pastel: "Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice la torta y me tocó salir en ese momentito, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado la torta", explicó Muñoz.

.

La pastelera reconoció que el producto no fue su mejor trabajo y se encargó de devolver el dinero al cliente insatisfecho. Fue más tarde que entró a las redes sociales y se percató de que el hombre había hecho pública la queja. "Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió", manifestó sobre la reacción al momento viral.

En los días posteriores a esta denuncia, sus ventas disminuyeron drásticamente y empezó a recibir amenazas, algo que no le había pasado en tres años que tiene con este proyecto. La pastelera llegó a afirmar que aparecieron personas a tirarle piedras a su casa.

Por suerte, no toda la atención que le ganó la denuncia del tiktoker fue negativa: pastelerías internacionales, un animador local y ciudadanos en general han ofrecido apoyo a la mujer. Uno de ellos, el más reciente, el actor Rafael Caparroso, quien le brindó un taller de capacitación dirigido por un familiar para continuar entrenando sus dotes pasteleros.

Tras este mal episodio, la mujer utilizó sus redes sociales para mostrar una nueva versión de su pastel de Mickey Mouse. Y esta vez, su trabajo quedó más parecido al diseño original: