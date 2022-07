Un cliente recurrió a Internet para criticar a un pub popular por su "falta de conocimiento legal" al servir alcohol a su hija adolescente. El comensal relató que había pedido una botella de vino para compartir con su hija durante la comida, mientras que su esposo y su hijo pidieron una gaseosa.

Pero cuando estaban comiendo sus entradas, después de que sus bebidas ya habían llegado, un miembro del personal regresó para pedirle una identificación a su hija de 19 años. La mujer, identificada como Nicola en Tripadvisor, dijo que su hija no la tenía con, pero su esposo tenía una foto de su licencia de conducir en su teléfono y se la mostró.

Sin embargo, el gerente de Lyttelton Arms no lo aceptó como identificación y se llevó la copa de vino. Nicola dijo que pidieron el ticket y se fueron.

Ella dijo que la situación se manejó "realmente de manera grosera y mala", y que los jóvenes de 16 años pueden beber alcohol acompañado de una comida si lo compra un adulto. Nicola agregó que el personal necesitaba más capacitación legal.

Esto ocurrió en Lyttelton Arms, un tradicional pub inglés ubicado en Hagley, un pueblo de alrededor de 8.000 habitantes. Tiene una calificación de 3,5 en Tripadvisor, con casi 1500 reseñas independientes.

Una reseña reciente lo describió como un "lugar increíble, personal atento y comida fabulosa". Mientras que otro dijo que "lo pasaron muy bien y definitivamente lo visitarían de nuevo". Pero Nicola dejó una calificación de 1 en la plataforma de reseñas después de su visita. El titular de su reseña decía: "Personal grosero. Falta de conocimiento legal, se necesita más capacitación", y explicaba loo sucedido.

El gerente general de Lyttelton Arms, identificado como Marc Hyatt, optó por responder a la reseña. Señaló que la ley a la que se refería Nicola queda a discreción del gerente, y que es política de la empresa no servir alcohol a menores de 18 años. Agregó que las fotos "no eran aceptables como forma de identificación", por lo que no podían servirle a su hija.

Se disculpó por la vergüenza causada, pero enfatizó que era una política estricta. Su respuesta fue: "Lamento que no hayamos podido servirle alcohol a su hija en su reciente visita, la ley que establece para que beban jóvenes de 16 a 17 años también queda a discreción de la gerencia y es política de la compañía en los cientos de sitios que visitamos".

"Lo siento si le causó vergüenza a su hija, pero asegúrese de llevar una identificación correcta para futuras visitas aquí o en otro lugar para evitar decepciones". "Por favor, póngase en contacto conmigo si desea hablar más sobre el asunto en enquiry@thelytteltonarms.co.uk, ya que me gustaría invitarlo de nuevo y con gusto le daré una botella de vino para la mesa si proporciona una identificación".