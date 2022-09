Una joven contó desde su cuenta de Twitter que uso la camioneta de su papá durante unos días, pero cuando se la devolvió él se encontró un cigarrillo de marihuana y le dio un par de pitadas. “Drogaste a papá, hija”, expresó entre risas en un desopilante audio que se volvió viral muy rápido.

Se trata de Juan, el padre de la joven tuitera, que se hizo “famoso” en la red social del pajarito por la insólita situación con la "tuca" de marihuana que desató las risas de miles de internautas.

La historia de una piba con su papá drogado con marihuana es viral (Twitter/@meeriditomasi).

“Estuve usando la camioneta de mi papá estos días, ayer me toco devolvérsela y me llego este mensaje.. escuchenlo con sonido no tiene desperdicio”, anticipó la usuaria @meeriditomasi en su posteo.

Allí mostró la grabación del chat de WhatsApp con su papá y reveló la foto del “porro” que ella se había olvidado en el vehículo.

“Hija lo prendí, le di dos pitadas”, contó Juan en el primer archivo de audio que dura pocos segundos. Luego completó entre una larga carcajada: “Este es del chistoooosooo”. El clip cosechó más de 15 mil retuits en pocas horas y 186.000 tuiteros le dieron su “like”.

“Drogaste a papá, hija”, finalizó el primer audio de Juan para su hija mientras se reía. Luego, en el otro clip de voz aclaró por qué había probado el cigarrillo.

“Yo pensé que era lo que fuma Guido”, agregó el hombre en el segundo mensaje. “Todavía no me pegó, estoy llegando a casa”, terminó Juan con tono serio tras fumar marihuana.

Las reacciones al momento de risa de Juan

En tanto, el video que subió “Meri” a su cuenta de Twitter ya suma más de dos millones de reproducciones y decenas de comentarios divertidos ante la reacción de su papá.

“Lo peor es que tuvo que darle DOS pitadas para darse cuenta”, agregó la joven entre los tuiteros que le preguntaban sobre el momento.

“Para mí te mando el audio en el momento justo donde le estaba pegando. Esa risa es que ya estas jajaja”, apuntó uno de los comentaristas. “Todavía no me pego, es ÉPICO”, se sumó otro con la misma observación.

“O sea, avisa que llega a casa bien (por ahora jajaja)”, interpretó una tuitera al padre famoso. “¡Lo adoro!”, describió otra. Y un pibe resumió: “Reconocí un TIPAZO solo con un audio”.

“Acá es donde dejo mi Instagram para que todos los que se rieron me regalen un porro”, terminó la hija de Juan en otro tuit. Rápido le llegaron propuestas de un internauta: “Le quiero enviar un chistoso a tu viejo, se lo ganó”.