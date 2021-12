Una de las actividades que los padres intentan inculcar a los niños en sus primeros años tiene que ver con la natación, la cual no sólo puede enseñarles a defenderse en el agua sino que le brinda una ayuda cognitiva logrando un mejor crecimiento.

Un caso particular tiene lugar en Australia donde una bebé es la protagonista de una historia en la cual no sólo aprendió a mantenerse a flote y a no tragar agua, sino que además se convirtió en una especie de nadadora olímpica de nado sincronizado.

Su forma de desenvolverse en el agua como pez y las acrobacias que realizada son dignos de una integrante de algún seleccionado de natación.

El video con las imágenes de esta chiquita se viralizó en pocas horas en las redes sociales. Fue justamente su increíble destreza lo que provocó la reacción de miles de internautas en la comunidad 2.0.

“Increíble lo que hace esta bebé”, señala el posteo de una cuenta de Instagram y las imágenes ya superaron las 400 mil reproducciones. El video fue grabado durante las clases de natación en la escuela Aqualife de Australia.

Entre los mensajes que dejaron varios usuarios destacaron el trabajo que realizaron tanto los profesores como los padres del bebé. Como si fuera poco, otros varios resaltaron las habilidades de la nena y la necesidad de repetir experiencias con sus propios hijos.

Si bien la bebe cuenta con la asistencia de su padre en todo momento, llamó la atención la gran capacidad para dar vueltas en el aire. En el video se ve cómo el adulto la toma por los pies y la ayuda a zambullirse.

Sin soltarse de su papá la pequeña hace gala de su habilidad para tirarse de cabeza, bucear y salir de pie por debajo del agua. Además, esta criatura sabe cómo colocar sus manos para lucirse como si fuera una verdadera estrella del nado.