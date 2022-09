No cabe duda que las valijas son uno de los grandes dilemas que se presentan en las personas a la hora de emprender un viaje sobre todo si se busca hacer una escapada low cost. Debido al alto precio que tiene el equipaje extra, una joven chica se la rebusco e inventó un insólito, pero muy ingenioso truco que permite llevar más ropa en el avión sí que te cobren un fangote de guita. Presta atención a la técnica y ponelo a prueba en tus próximas vacaciones.

Se pueden decir que los virales de las redes sociales, más allá de generar gracia y miles de comentarios, tienen algún carácter educativo para los cibernautas. Asimismo, hay cada vez más cuentas que se dedican a hacer tutoriales, dan consejos o enseñan acerca de determinados temas que le generan dudas. Sin embargo, en este último tiempo, se están haciendo cada vez más masivos aquellos reels que enseñan a ahorrar ya sea tiempo o dinero.

En medio del verano europeo, miles de personas se están yendo de vacaciones y se encuentran con un grave inconveniente a la hora de embarcar: el exceso de equipaje. Si bien se han visto distintos videos en que se ve que las personas viajan muy abrigada para no superar el peso establecido, hay una tiktoker que supero todo lo encontrado hasta ahora y encontró un increíble método para llevar más, pero sin pagar de más.

Una usuaria llamada @itisivanovaa estaba cansada de que su presupuesto y precio del boleto se incremente por la cantidad de objetos y vestimenta que llevaba, por eso comenzó a pensar como podía solucionar el problema y llego a una inesperada, pero muy ingeniosa solución. En su cuenta de TikTok subió un video el nombre "They are gonna know" (Ellos no van a saber). En el mismo se la puede ver a ella y a su pareja caminando y haciendo la fila de embarque en el aeropuerto. Asimismo, en la grabación se puede ver que la seguridad del lugar revisa todo el equipaje y nada parece sospechoso.

Luego del viaje, la pareja llega a uno hotel y acto seguido, la chica toma la almohada de viaje, la abre y tira sobre la cama una decena de prendas de vestir. Según comento la chica fue un excelente truco, de hecho, destaca que paso legalmente, ya que fue revisada en todo momento y hasta paso por los scanner. Debido a la practicidad de los hechos, no dudo en compartirlo en la red social asiática.

La publicación se hizo rápidamente viral en TikTok y miles de personas celebraron el descubrimiento. Actualmente, el video tiene más de 4 millones de "me gusta", fue reproducido 43 millones de veces, se compartió entre alrededor de 95 mil usuarios y supero los 13 mil comentarios de usuarios de todo el mundo. El furor que causo el video fue tal, que en pocas horas varios cibernautas comprobaron si el truco funcionaba.