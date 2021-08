Uno de los mejores hilos de Twitter de esta semana surgió gracias a un usuario que compartió una fotografía de un peculiar cartel en la entrada de un edificio. Se trataba de una lista de instrucciones sobre cómo tocar un timbre, que era digital y tenía infinitos números. "Entre que el chico del delivery decifró cual es el piso 4 ya lo asaltaron 5 veces", disparó un usuario, y la lista de comentarios humorísticos siguió hasta el final.

"Kafka se esta cagando de risa" expresó el usuario "Roy", junto a la fotografía del curioso cartel. Tuvo más de 386 retweets, superó los 5 mil Me Gusta y fue citado unas 300 veces. Los que consideraron ridículo el cartel solo expresaron bromas y comentarios de humor negro.

Instrucciones para subir una escalera.

“Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto…” Cortázar. — Juan MC (@jmcastellanosh) August 4, 2021

"Deja de ser práctico en el momento en que hay que leer instrucciones para usarlo", "¿No sería más práctico poner una simple tabla de piso/dto con los códigos? Con una miradita ya saben cual es, sin tener que andar leyendo tanto", "Soy capaz de no visitar a nadie más con tal de no usar ese timbre" o "Ya lo dijo Don en su libro: la culpa no es del usuario que necesita instrucciones, es del diseñador que no puso suficiente esfuerzo, un buen diseño no necesita explicaciones" fueron algunos de los tantos comentarios de internautas inclusive de otras ciudades.

Pero decile a la tía Nora que vivió 46 años en el mismo departamento q era 3C y ahora porque al consorcio se le ocurrió que el pulsados paso de moda su depto es 0303. — Miguel (@Nek0sit0) August 5, 2021

Hasta que el pibe del delivery encuentra el departamento correcto, lo asaltan 4 veces.



Otra cosa. Si el teclado de arriba no se usa, por qué compraron ese portero??? — �������� �� (@danu_gasparini) August 4, 2021

Muchos otros no entendieron porqué "Roy", usuario que compartió la emblemática publicación, hizo referencia a Kafka. "¿Alguien me explica porqué Kafka?", "Yo hubiese dicho Cortázar por instrucciones para subir una escalera" o "¿Porqué Kafka, sos fan?" fueron algunos de los cuestionamientos.

Pero nunca faltan los que no apoyan la moción. Muchos usuarios estaban a favor de las instrucciones para tocar el timbre debido a la complejidad. "No es chiste en mi edificio hay un timbre igual, nunca nadie logró tocarlo bien. Es siempre un drama con los deliverys y correos. Soy planta baja y todos tocan 01, y nooo señora 01 es primer piso" manifestó "lemonpink" que se sintió identificada.