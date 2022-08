La foto de una chat de Whatsapp entre una joven y una remisería sin mucho filtro se hizo viral en Twitter y tuvo un gran impacto de parte de los usuarios de la red social. La captura de la conversación fue publicada ayer por la mañana y cuenta con miles de reacciones y comentarios.

Es muy común, que a la hora de pedir un remis, la gente tarde en encontrarlo o se demore por percances del momento. Esto suele causar enfado y malestar a los choferes que están haciendo su trabajo pero a veces por políticas de la empresa no se lo expresan al cliente y disimulan o cobran un porcentaje de espera. Pero esta vez la remisería no tuvo ningún tipo de filtro para demostrar su enojo a un cliente y tomar una decisión un tanto extrema.

“Hola, buenas ¿tienen demora para el bowling?", empezó preguntando la joven, quien se encontraba en un bowling y quería regresar a su casa. “Ahí te envío”, respondió la remisería, a lo que la chica que compartió el posteo contestó: “Dale, ¿me avisas cuando esté (el vehículo) afuera?”.

No habían transcurrido ni 20 minutos y el auto ya estaba esperándola afuera “Salí”, le escribieron desde la agencia de remises. La chica se demoró solo unos pocos minutos en pagar y cuando salió el auto ya no estaba allí.

"No quiere volver", fue la respuesta de la agencia de remises.

“Se fue”, procedió a escribir la joven. Allí siguió la inesperada respuesta de la remisería: “Sí, se retiró hace 3 segundos”. "¿Puede volver?”, preguntó la joven. “No quiere”, obtuvo como respuesta final.

Por su parte, la usuaria @agustina__Hernande, por encima de la foto que publicó, puso “Qué onda con los remiseros, se andan rebelando”. En pocas horas, el posteo se hizo viral y consiguió miles de “me gustas” y cientos de retuits.

Además, como era de esperarse, decenas de usuarios se lanzaron a reaccionar con comentarios e incluso divertidos memes ante la conversación con final inesperado.

“Ah, que bronca putealo hermana, ¿qué tenés agua en las venas?”, “A mí la central de taxis me bloqueó. Estuve 20 min esperando un taxi, cuando me tomé uno de la calle y tuve la buena onda de avisarle, me bloqueó”, “El remisero menos dramático”, “Me genera ansiedad que escriba en mayúscula, cálmate un toque capo”, fueron algunas de las respuestas.