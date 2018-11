Un ruso subió a su cuenta de Twitter un video de su gato maullando "love you, love you, love you, yeah"... o algo parecido.



Yuri Merézhko escribió junto con las imágenes: "Cuando tu gato ha aprendido un par de canciones georgianas y decide interpretarlas".



La mayoría de los usuarios coincidió en que el felino dice "love you, love you, love you, yeah" ('te amo, te amo, te amo, sí' en inglés).





Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh — Юрий Мережко (@yoorashka) 14 de noviembre de 2018