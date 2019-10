El reto visual de la zapatilla rosa y blanca, o gris y verde, generó furor en las redes sociales hace dos años. Sin embargo, luego de celebridades como la cantante Lizzo y el actor Will Smith volvieran a subir la foto del reto visual este lunes, el tema generó un debate entre los usuarios nuevamente.

"Veo gris y verde azulado pero todo mi equipo ve rosa y blanco", escribió Lizzo en una publicación compartida este lunes en su cuenta de Instagram. En tan sólo un día la imagen consiguió más de 336 mil likes y 39 mil comentarios.

Publicación de Lizzo en Instagram.

En la imagen se ve también un mensaje que dice: "Si el hemisferio derecho domina tu cerebro, la verás de color rosado y blanco, y si es dominante el hemisferio izquierdo, la verás gris y azul". Hace ya dos años que los usuarios no dejan de preguntarse si la zapatilla en la foto es gris y verde o rosa y blanca.

Después de que el post de Lizzo se volviera viral, el actor y cantante de hip hop estadounidense Will Smith publicó una serie de videos y sostuvo: "No hay una respuesta correcta pero definitivamente no es rosa".

La teoría sobre la dominación uno de los hemisferios cerebrales se volvió tan famosa como la misma imagen. De acuerdo con la revista Time, el color que ve una persona varía según dos factores: el sistema sensorial, visual en este caso, del individuo que percibe la luz. Y el otro factor determinante es la "esperanza" del espectador.

En 2017, cuando la imagen creó la polémica por primera vez, expertos afirmaron que la confusión se produce cuando el sistema visual intenta corregir el color de una imagen para eliminar la "contaminación de color".

Otro caso similar

El mismo hecho ocurrió hace tiempo con un vestido, algunas personas lo veían de blanco y dorado mientras que otras, azul y negro.