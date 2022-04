Las redes sociales son una herramienta de la que mucha gente saca provecho para hacer alguna denuncia que sientan que tiene que ser de público conocimiento y que no quede sólo en una queja interna.

Twitter suele ser la aplicación que más utilizan los internautas para contar sus experiencias de vida que no los dejan conformes con la realidad. Así es el caso con la cuenta de @zeinicienta, quien contó sobre un indignante hecho en un restaurante.

"La niña trabaja los fines de semana en un restó. Una mesa consumió $24000 y dejaron $40 de propina. No sean esas gentes", escribió en un tuit Fenicia mostrando el enojo e impotencia que le generó este hecho.

La publicación pasó por toda la red social y abrió un gran debate sobre el sueldo y la propina de los mozos en Argentina. De todas maneras, la chica aclaró que por lo general, "las propinas son buenas", esta vez fue "una excepción".

Ante la opinión de miles de seguidores, la mujer del posteo del tuit expresó que "el debate no es si corresponde o no dejar propina". Además aclaró que la mesa que pagó 24 "lucas" y estaba conformada por un gran número de jóvenes. "Este grupo de amigos consideró que correspondía dejar 4 billetes de $10 de propina sobre un consumo de $24000 con débito, lo que me parece peor que no dejar nada".

Fenicia respondió a varios seguidores que le dieron la razón y a los que no. Además, explicó que en el restaurante no hay mozo asignado, atienden "todos a todas las mesas que necesitan servicio".

Otro dato que contó la chica, que muchas veces no se tiene en cuenta, es que "las propinas van a un fondo común y se comparten entre mozos y cocina". Por esa razón, dejar apenas $40 "es ofensivo".

Una seguidora de la red social del pajarito dijo que lo ve a diario. "Las mesas de un café deja el 10% las de mas de 10mil no suele llegar al 1%", a lo que Fenicia dijo que le llamó la atención que era una mesa de amigos, es decir "que no sale todo de una sola billetera, se den propinas así. No es un cabeza de familia que pagó 24K una cena".

Un tuitero manifestó estar en contra de tener que dejar una propina a los mozos. "¿¿¿¿La propina tendría que haber sido de $2400???? Apenas salgo a cenar cada 6 meses. Mira si voy a dejar eso", dijo el muchacho.

Ante el comentario del chico, @zeinicienta no dejó pasar desapercibido y le respondió de manera desagradable. "No es un restó para crotos. Eran 16 amigos, con que dejen $10 cada uno pasan menos vergüenza. Vos no te hagas problema, seguí dejando de acuerdo a tus posibilidades". El joven volvió a responder y finalizó la conversación: "No soy un croto. Solo un laburante".