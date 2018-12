¿El amor será más poderoso que la ley? En Australia, la poligamia está prohibida desde 1961, aunque esa restricción no les importó a estas tres personas que están decididas a llevar su relación hasta el altar. Anna y Lucy De Cinque, de 33 años, son gemelas y hasta fueron bautizadas como "las más idénticas del mundo".

Esta vez no fue su parecido ni su voluptuosidad lo que las hizo noticia, sino su deseo de contraer matrimonio con el novio que comparten, por lo que chocaron con la ley. Después de seis años de relación, las mujeres decidieron casarse con Ben Byrne. "Compartimos a Ben y quisiéramos casarnos con él, pero la ley en Australia dicen que no podemos, ¿qué podemos hacer", comentaron durante un programa televisivo.

La relación triple comenzó en 2012. Byrne era mecánico y no tuvo reparos en aceptar este especial vínculo. "Le dijimos que veníamos en combo, pero él insistió en que estaba bien", recordó Anna. "Ben nos trata completamente igual. Si besa a Anna, me besa a mí después, y nos toma de las manos cuando salimos", agregó Lucy, quien dejó en claro que la relación "no es como un trío", aunque duermen juntos. "No nos involucramos unos con otros", agregó.

Todo está claro

Aunque mucha gente pueda no entender el vínculo que une a estas tres personas, para ellos es totalmente normal, ya que para las gemelas, su lazo es indisoluble. Por eso, contaron que como el hombre tiene "un mellizo", también comprende que ellas no puedan separarse, por lo que en ningún momento fue un problema que salieran con él como "un pack".