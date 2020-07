Un enorme tiburón ballena apareció el último sábado en la orilla de la ciudad israelí de Eilat y aterrorizó a todos los presentes en la playa. Pequeños, adolescentes y adultos, todos trataron de salir del agua de forma inmediata al ver al animal ante sus ojos.

Los testigos notaron la presencia del escualo cuando observaron que su gran aleta se aproximaba a una mujer que nadaba en el mar. Sin embargo, rápidamente esta persona se alejó y el animal desapareció por debajo de las aguas.

.

Las imágenes, que se volvieron virales, muestran cómo las personas que estaba en la orilla comenzaron a gritar de forma desesperada para dar aviso de la situación a los individuos que estaban dentro del mar.

Si bien el susto de los turistas es lógico, los especialistas aseguraron que el tiburón ballena no representa un verdadero riesgo para las personas. A pesar de que sea el pez más grande del mundo, con una longitud promedio de 12 metros, se alimenta por filtración. Es decir, su dieta está basada en pequeños organismos, como gambas y algas.

No obstante, aclararon que igualmente hay que ser cuidadosos frente este animal, que puede alcanzar los 18 metros de longitud. “Estamos en la temporada alimentaria alta y se acercaron a las concentraciones de plancton. Es muy importante no interponerse en su camino, no tocarlo ni perseguirlo”, advirtió Adi Barash, jefe de la organización para la conservación de tiburón de Israel.