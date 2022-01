Las parejas infieles abundan en los últimos tiempos y por todas partes del mundo. Capaz esta realidad responde a la premisa que indica que de la muerte y de la infidelidad nadie se salva. Lo cierto es que en las redes sociales los usuarios se hacen eco de la ola de engaños y, en ese sentido, una mujer encontró "in fraganti" a su novio con otra mujer, mientras ella se encontraba festejando en un bar con unas amigas. El hecho rápidamente se volvió viral, luego de que ella subiera todo lo sucedido a su cuenta de TikTok.

Se trata de la usuaria británica Georgia (@gh0bbs), quien recibió miles de comentarios y "me gusta" al publicar su video. La joven se encontraba realizando el desafío de tendencia viral "bing bong, ¿qué quieres decirle a Joe Byron ahora mismo?", cuando se detuvo con una mirada de disgusto en su rostro.

La joven quedo anonadada al descubrir la infidelidad de su pareja.

Resulta que la mujer había visto a su novio, ni más ni menos con otra mujer, quien lo estaba tomando cariñosamente de su rostro y lo besuqueaba por todos lados. Tras ello, la reacción de la joven fue subir el video en el que se ve el acto de infidelidad de su pareja. Además, agregó la siguiente descripción: "Cuando descubres a tu novio engañándote mientras haces un TikTok".

Por su parte, los usuarios de la red social de videos no fueron ajenos a lo sucedido y decidieron dejar sus comentarios en este viral: "Literalmente está sonriendo e inclinándose. Mi esposo se habría inclinado mucho hacia atrás si una mujer le hubiera puesto la mano en la cara de esa manera".

.

Entre otros comentarios, se encuentran: "Los tiraría a los dos a la basura porque al final del día ambos lo hicieron, no solo uno de ellos"; "No, familia, déjenlos a ambos. Amigo y hombre, actualícense en ambos", escribió un tercero, mientras que un cuarto agregó; "Enojate con tu novio y tu amigo no elige favoritos".

Se dio cuenta de que su novio estaba otra mujer a través de un curiosos detalle

Hace unos días, una joven enamorada llamada Sydney se dio cuenta de que en la selfie de su novio, específicamente en el reflejo de sus anteojos de sol, aparecían las piernas de una mujer, que posaba en un sensualmente. Así, la joven confirmó que su pareja la estaba engañando.

.

Se sabe que hay muchas maneras de descubrir una infidelidad. Pero seguramente Sydney Kinsch fue tomada por sorpresa por el modo en que se enteraría de que su novio (ahora ex) estaba con otra chica.

Enfurecida por la situación y en un video de TikTok, la joven de 24 años publicó un video corto en el que muestra la imagen que le permitió detectar la infidelidad.