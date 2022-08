Los locales de comida rápida hace años que se destacan por la rapidez a la hora de entregar pedidos y el delicioso sabor de sus comidas. Sin embargo, cada vez son más las quejas y los inconvenientes en algunas de sus entregas. Esta vez, madre e hija encontraron una desagradable sorpresa en su pedido y denunciaron a una conocida multinacional: "es asqueroso", dijeron.

Jenn Hollifeld y su hija Blaze, de catorce años, ambas oriundas de Estados Unidos estaban decididas a pasar una linda tarde en familia, decidieron y por un almuerzo y terminaron recibiendo un muy mal gusto por parte de la empresa. Todo sucedió en el estado de Misisipi.

"Mi hija comió sus papas fritas de pollo de camino a casa y me dijo que empezó a sentir un olor raro", comenzó relatando Jenn a Ladbible, un sitio estadounidense, que se hizo eco del extraño y desopilante suceso.

Al principio la madre no le creyó y desestimó su queja: "Ella empezó a comer, yo hizo lo mismo, pero volvió a repetir lo del feo olor y esta vez dijo que sentía olor a cigarrillo. Recién cuando habíamos comido 6 piezas, ella me dijo que había un cigarrillo entre las piezas y yo no le creía", comentó la madre tras la asquerosa situación que luego compartió en sus redes sociales y se viralizó de forma muy rápida.

Después de varios intentos de intentar descubrir qué era lo que provocaba tal olor, decidieron revisar los bastones de pollo frito y se encontraron con un cigarrillo entre ellos. "Blaze se enojó muchísimo porque era consciente de que alguien había fumado de ese cigarrillo y el mismo tenía saliva de otra persona. Era repugnante, ella quedó traumatizada", concluyó diciendo la Jenn.

La respuesta de la reconocida casa de comida rápida ante la situación

El desagradable hecho circuló por todas las redes sociales y se volvió viral rápidamente. Ante la fuerte repercusión y los miles de comentarios, la empresa lanzó un comunicado oficial para explicar lo sucedido: "Este incidente no refleja los altos estándares que nuestra empresa y sus franquiciados comparten para brindar a nuestros clientes una comida rápida y bien preparada a un precio justo y accesible".

Mientras que, por otra parte, aseguraron que ya tomaron cartas sobre el asunto: "Nos hemos comunicado con el franquiciado para obtener más información y tomaremos las medidas necesarias para corregir este problema", concluyeron.