Le dicen Poro y ahora es una abuela famosa. Su nieto Nahuel subió a Instagram una conversación con ella a través de WhatsApp y en pocas horas se volvió viral. Es que mostró la estrategia que utilizó para convencerlo de ir a almorzar con ella.

"Dame la abuela más manipuladora! - No, no tanto!", escribió el joven junto a la foto de la captura de pantalla. En la conversación se puede leer que ella le pregunta si iba a ir a comer. "No, hoy no abu. Gracias. Mañana voy", le respondió.

August 18, 2021

Ella le mandó un emoji de "ok", pero agregó "hoy hay milanesa, mañana no sé". "Bueno voy a ir entonces abuela", le responde rápidamente. Ya que había caído en la manipulación gastronómica le pidió que fuese "con puré" y ella aceptó.

La abuela que se volvió viral

En cuestión de horas el tuit sumó casi 80 mil corazones y más de 2 mil retuits. "Por más que te cocine un poroto andá igual, que la abuela es única", le recomendó un usuario.

Los comentarios se llenaron de nostalgia por los platos de las abuelas que ya no están. "Disfrutala. No sabés lo que extraño eso. Vale oro cada minuto con ellos", le escribió otro tuitero. " Mi abuela me hacía exactamente lo mismo con las milanesas con papas fritas! La extraño tanto!!", agregó otro.

August 19, 2021

Ya que había varios preguntándole cómo rechazaba una invitación de ella, Nahuel decidió responder. "Para los que no saben, está viviendo en mi casa con mis viejos y voy a almorzar todos los días con ella! No se preocupen", aseguró.

Más tarde, una de sus nietas le mostró las repercusiones que tuvo y ella se mostró preocupada porque la gente pensara que ella es manipuladora. "¿Cómo te van a llamar ahora abuela?", le preguntó mientras la grababa. "¡No! ¿Para qué puso eso? Ahora me van a llamar abuela manipuladora", le respondió Poro.