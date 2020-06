El mensaje que alertaba sobre dos nuevos casos de coronavirus en localidades de pocos habitantes, donde el Covid-19 no llegaba, se convirtió en una broma con mucha repercusión. A tal punto, que un intendente santafesino tuvo que salir a aclarar que la información no era verdadera.

Las personas que eran víctimas de la burla, al leer la palabra coronavirus se alarmaban y llamaban de inmediato a sus seres queridos para alertar sobre el peligro y preguntar si conocían a una tal "Mica Bezona".

.

Los familiares de las víctimas de la broma tenían diferentes reacciones: algunos no decían que era mentira, dejando que se siga viralizando mientras que otros se ofendían porque no se daban cuenta que era falso. Por otro lado, también estaban los que no se percataban que era un chiste y seguían viralizando el mismo.

Esta difusión no paró y se extendió de una forma inesperada, incluso fue tendencia en las redes sociales. La broma creció tanto, que hasta el intendente Enrique Mualemse de Tostado, Santa Fe, salió a desmentir la noticia el domingo por la tarde en una entrevista, explicando que "Mica Bezona" no existe y que no hay nuevos contagios del virus.

"Generó humor pero a mucha gente le causó angustia, porque venimos tan bien con el coronavirus aquí y ahí se hablaba de un caso positivo", aseguró el funcionario, al tiempo que agregó: "A las 12 de la noche y a la 1 me llamaron periodistas, jefes comunales y hasta mi hija preocupada en Rosario. Se viralizó de tal manera que tuvimos que salir a aclarar que era mentira, que se trataba de una broma".

Algunos de los mensajes compartidos en Twitter.

El tema fue tendencia en Twitter.

"Ante comentarios que hablan sobre un caso de Covid-19 positivo en nuestra ciudad, desmentimos dicha versión, sugiriendo a la ciudadanía regirse por comunicados oficiales", enfatizó.

Por último, Mualem destacó que en su localidad no hay coronavirus: "Teníamos tres casos sospechosos en el hospital que fueron descartados en horas de la tarde. Es decir, no tenemos casos ni positivos ni sospechosos hasta el momento".

Cabe mencionar que al día siguiente, la Municipalidad de Tostado desmintió por Facebook la broma y sugirió a la ciudadanía que solamente se rijan por comunicados oficiales.