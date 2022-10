Son muchas las personas que tienen diferentes cábalas para conseguir un determinado resultado en algún aspecto de su vida. Algunos de los objetivos más frecuentes suelen ser sacar una buena nota en un examen, ganar un premio o intentar que un club de fútbol gane un partido.

Esto último fue lo que quiso hacer un usuario de Twitter cuando le planteó una situación específica a su novia. Tenía la esperanza de que entienda su cábala, pero ella no se lo tomó de la mejor manera.

Cuál fue el planteo que el joven le hizo a su novia y que publicó en Twitter

"Mi novia estudia en capital y vuelve al pueblo después de 15 días, quiere comer el jueves a la noche. Que me perdone, pero la vida por Boca Juniors", escribió en su cuenta personal "TatiiiCABJ". Además, etiquetó al club y sumó una captura de pantalla que muestra una conversación de WhatsApp con su pareja.

"Tenemos un problema para el jueves. Porque este año, los días que viniste a comer a casa y jugó Boca entre semana, perdimos. Y estamos a 5 fechas de que termine el campeonato", le expresó él en un mensaje.

La respuesta de ella no fue la esperada: "Dejate de joder Bernardo, Boca no va a ganar o perder si yo voy a tu casa a comer. Hace 15 días no nos vemos". A las pocas horas, el joven detalló la situación.

El tuit viral del joven que compartió la conversación que tuvo con su novia cuando le planteó su deseo de seguir una cábala.

"Acá hay datos empíricos, no la trato de mufa a ella porque los domingos también nos vemos y Boca no perdió todavía, pero en este campeonato nos juntamos un viernes (contra Banfield) y miércoles (contra Argentinos Juniors), y perdimos. Yo no me puedo arriesgar", publicó.

El tuit se volvió viral y ya cuenta con más de mil retuits y 27 mil "me gusta", así como con muchos comentarios de personas que opinaron al respecto. "Las cábalas se cumplen, si querés decile que puede venir a comer conmigo y el viernes vuelve con vos. Yo no tengo problema", fue una de las respuestas.

Y continuaron: "Flaco, cuidá las cosas importantes, dejate de joder. La vida es una sola. Por eso te pido, de corazón, que cumplas todos y cada uno de los rituales necesarios para que Boca festeje", "Si ella te ama, lo va a entender. Los rituales se respetan, ¡hacelos como los venís haciendo hasta ahora!".

"Tenés que cuidar lo que amas, el amor es único y uno puede hacer hasta lo más irracional. Por eso seguí cuidando a Boca de todas las formas que se te ocurra. Hay que salir campeón", "Si ganamos, todos los que te comentan hacemos una vaquita para que la saques a comer al mejor restaurante que exista en tu localidad. Primero Boca", finalizaron.