Sidney, una joven enamorada, se dio cuenta de que en la selfie de su novio, en el reflejo de sus anteojos de sol, aparecían las piernas de una mujer que no era un familiar de él, ni tampoco era ella misma. Así, confirmó que la estaba engañando.

Se sabe que hay muchas maneras de descubrir una infidelidad. Pero seguramente Sydney Kinsch fue tomada por sorpresa por el modo en que se enteraría de que su novio (ahora ex) estaba con otra chica.

Enfurecida por la siutación y en un video de TikTok, la joven de 24 años publicó un corto, pero llamativo material, en el que muestra la imagen que le permitió detectar la infidelidad.

Sydney comienza el video viral con la foto del exnovio detrás, mientras ella cubre una parte de las gafas de sol que este lleva puestas. Hasta ahí no hay nada mal, pero la pista incriminatoria se descubre cuando ella se mueve y aparece en el reflejo del otro lado unas piernas “misteriosas” de otra muchacha.

"Esa vez que mi novio de cuatro años me dijo por Snapchat que me estaba siendo infiel", escribió Sydney de forma irónica. Pero parece que faltan piezas en esta historia, por lo que la afectada lo intentó aclarar en la biografía de su Tik Tok: "No era su hermana, no era su prima", les dijo a los incrédulos que no daban fe a la infidelidad público de su novio.

Mirá el video con más detalles de la infidelidad



"Le llamé y le pregunté si se daba cuenta de que me había enseñado a una zorra en su Snapchat y dijo que no tenía ni idea", explicó ella en los comentarios del video. "Se lo envié y me llamó loca porque era la novia de nuestro amigo y me dijo que si no le permitía tener amigos".

Sydney se enteró después de que ese mes había estado con cinco mujeres más, por lo que todas las mentiras de su exnovio fueron descubiertas. Y los usuarios que comentaron el vídeo están contentos por ello, pues no mostraron ninguna simpatía por el infiel: "No sé por qué se pone gafas de sol, no es tan brillante".