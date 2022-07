Sin imaginarse que obtendría una gran repercusión, una joven compartió en TikTok una pequeña "broma" acerca de su nuevo trabajo, y su video terminó volviéndose viral, cosechando más de 2 millones de reproducciones.

A los pocos días de ingresar a su nuevo empleo, Nathali debió hacer un curso de capacitación allí. Como le pareció gracioso, la adolescente decidió filmar aquel momento y subirlo a sus redes sociales.

Lamentablemente, las cosas no salieron como ella esperaba, y aquel chiste le costó su trabajo. Tras volverse viral, el video no tardó en llegar a manos de quienes la contrataron, y la joven terminó siendo despedida.

“Por fin conseguí trabajo, espero adaptarme y que todo salga bien”, comenzó diciendo Nathali en su video viral, aunque luego comenzó a burlarse de la capacitación que debió hacer en su nuevo trabajo.

Además, la joven escribió, en el polémico video, una frase que enojó a sus empleadores: "¿En qué culto me metí?". A pesar de que luego se encargó de escribir que era solo una broma -ya que desde Recursos Humanos habían visto el video-, el chiste terminó costándole muy caro.

A los pocos días de subir el video viral, la joven colombiana compartió un video preguntando por algún empleo: "¿Alguien sabe de un trabajo? Porque me acaban de echar?", comenzó diciendo Nathali entre risas.

Luego, reconoció que no debió haber hecho ninguna humorada: "Nunca creí que iba a ser tan grave, era un trabajo bueno. Todo por andar de estúpida, tirándomela de influencer”.

Siguiendo con su relato, la adolescente terminó echándole la culpa a sus seguidores: "Por ustedes me echaron. Ahora les pasó mi Nequi para que me depositen, porque no tengo plata", expresó.

La reacción los usuarios de TikTok

Luego de que Nathali les echara la culpa de su despido, algunos internautas salieron a decirle de todo, y, como era de esperarse, más de uno no se lo tomó bien: "¿Por nosotros dices? Tú subiste el vídeo y pusiste en qué culto caí, sé responsable de tus acciones. Llorando y culpando a otros, no se solucionan", escribió indignado un usuario.

Sin embargo, también hubo quienes se mostraron interesados por saber más acerca de su antiguo trabajo, ya que muchos señalaron que se trataba de una especie de secta: "Ya que te echaron, cuéntanos de qué era", comentó una usuaria, y varios coincidieron con ella.

Por otro lado, algunos internautas empatizaron con ella, y le dieron mensajes de apoyo: "¿Eres de Colombia? Te puedo referir en mi trabajo", escribió una joven, mientras que otra le ofreció trabajo: "¿Sabes inglés? Yo soy reclutadora en Lean Staffing".