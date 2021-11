Las apps de delivery son cada vez más utilizadas. Existen varias pero todas funcionan más o menos igual: se carga una dirección, se elige un restaurante, se hace el pedido, se paga y listo. Y en en caso de ser necesario, también se puede utilizar la sección de comentarios para informar de las alergias, el punto de la carne o algún detalle del pedido. Sin embargo, un usuario español la usó con otros fines y el ticket se volvió viral en Twitter.

Un restaurante de Sevilla recibió un pedido que en muy poco tiempo generó una gran cantidad de interacciones en las redes sociales. Al parecer un joven de esa ciudad se llevó una sorpresa con la visita de su suegra, por lo que decidió hacer un pedido a un restaurante especializado en comida asiática con la app Just Eat.

.

El pedido entre otras cosas era de dos ensalada César con pollo y otro plato con curry y pollo-ternera, según se puede apreciar en el ticket. Pero el mensaje de la sección comentarios llamó la atención del restaurante o el repartidor, que decidieron compartirlo con la cuenta de Twitter @soycamarero.

“Los comentarios en los pedidos para llevar, no dejan de sorprenderme”, escribió el administrador de la cuenta junto a imagen del ticket: “Por favor no tardéis mucho, mi suegra esta en casa y hasta que no coma no se va…".

"Ese pedido es un grito de auxilio, pobre “ o “ Yo pongo esa orden en prioridad si leo eso” son algunas de las reacciones que generó entre los usuarios de la red social.