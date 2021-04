En las últimas horas se hizo viral un perfil de Tinder. "La lista de Luciano". Un hombre de 39 años de nombre Luciano que hizo una lista con los requisitos que debíán cumplir las mujeres para poder tener una cita con él. Una usuaria de Twitter vio dicho perfil y lo compartió en la red social. Mirá la lista.

`Luciano`se define como “amante de los perros, de la fotografía, de viajar, del aire libre y del arte”. En la foto de perfil, en la app de citas, se lo observa en un sillón junto a su perro. Pero esto no fue lo que se hizo viral sino que lo que más llamó la atención fue la gran cantidad de características que no tolera de una mujer.

.

Así el hombre marcaba con una cruz de color rojo en su lista, que caractiristicas no debe tener su tipo de mujer ideal. Desde temas de política o de fútbol, recorriendo el mundo académico hasta llegó a criticar cualidades emocionales.

La lista completa de los requisitos a cumplir por las candidatas.

De esta forma, fueron eliminadas las candidatas que sean: “kirchneristas, psicólogas, dolidas, terroristas de la gramática, princesas, inmaduras, tóxicas, frágiles emocionales e hinchas de Racing”. También aquellas que cursen sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se llamen Florencia o tengan una remera que diga “te quiero pero soy un bardo, Hippies, incultas”.

.

Pero no quedó todo ahí. Luciano también también agregó a "tatuaje ‘Soltar’, Higiene dudosa, Drama Queens, Fundamentalistas de los pañuelos verde o celeste, tabaco o 420 (marihuana)”. Por último, enfatizó en que no quiere saber nada con quienes tengan “foto en lancha en el Delta y/o celda de The Hole Bar”.

Luego de la viralización del atípico perfil de Tinder, cientos de usuarios en Twitter utilizaron la fórmula del joven para así contar irónicamente a través de la red social, lo que no tolerarían de una candidata o candidato.