No hay recetas para construir un audio viral. El mejor material surge de la forma más espontánea y menos pensada posible. Así sucedió con Mateo, el niño sanjuanino de 9 años cuya voz es mundialmente conocida en las redes sociales y su frase se volvió un emblema de Internet. Sin embargo, si bien no hay secretos, sí puede esconderse detrás alguna que otra historia. En este caso, todo comenzó por su miedo a las película de terror.

Mateo tenía 7 años cuando a su hermano Mauricio le llegó repentinamente una foto de su tío Juan Carlos, que estaba viendo "El Conjuro" en su casa. Era una imagen aterradora: una mujer sentada en una silla, envuelta en una manta blanca y cubierta de sangre. Mateo se negó a verla. Acto seguido, Juan Carlos envía un audio diciendo que hay un espíritu maligno que lo anda persiguiendo, con una voz lúgubre y tenebrosa.

Pero estos eran los códigos de humor que manejaban. Mateo entendía que a su tío le gustaba jugarle bromas pesadas con respecto a su miedo a las películas de terror. Mauricio en su momento dijo: “Mi papá es un cansador, vive jodiéndolo”.

.

“Yo soy como un padre para él. Los fines de semana me lo llevo conmigo a donde voy, al campo, al dique, de vacaciones viene conmigo. Hemos ido juntos a Chile, a Mar del Plata, a Buenos Aires, a todos lados”, explicó Mauricio en diálogo con Infobae, dos años después de aquella broma para el recuerdo.

Mateo junto a sus hermanos Lautaro y Joaquín, y su madre, Carina Cejas.

Si bien Mateo conoce de memoria a su tío Juan Carlos, no podía ver la foto. “Me da miedo, me da miedo”, le repetía a Mauricio. Este lo invita a que le responda a su tío con otro audio y le cante retruco con otra broma. Aquí es donde comienza el audio viral que hará reír a más de un internauta: "No te entiendo nada porque acá está el espíritu. ‘Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupa p...? Te voy a matar cuando vengas’”., dijo Mateo en esos 10 segundos que lo llevarían a la fama.

Muerto de la risa, Mauricio reenvía el audio al grupo familiar de WhatsApp pero murió ahi. Un audio gracioso del sobrinito de la familia. Meses después, lo volvió a compartir sin razón alguna y Yanina, hermana de Mauricio, se lo manda a Andrés Pomiro, un actor que tiene más de 600 mil seguidores en Instagram, donde se describe como “el chico de los audios”, llamado así por interpretar audios de forma anónima y ponerse en la piel del autor.

El 9 de diciembre de 2019 publicó su video cómico actuando el audio de Mateo. Dos días después, llega un mensaje a Mauricio: “Amigo, ¿este no es tu primo Mateo?”. En efecto, era Mateo, era el audio que le había enviado a Juan Carlos esa noche de septiembre. “¿De dónde lo has sacado?”, le pregunta. “Me lo han mandado de un grupo de una ferretería”, responde su amigo. Esta sería la primera de las muchas preguntas de curiosos que recibirá preguntándole si esa voz no es la de su primito.

Así siguió circulando el audio y Mateo ganó un campeonato en Twitter organizado por @JuaneGrilli en abril de 2020. El usuario de Tik Tok @mulleco_ pegó el audio sobre el video de un perro llamado Muñeco, el protagonista de la cuenta. La publicación propulsó la fama del espíritu que le habla a Juan Carlos y presume de más de 15 millones de visualizaciones.

Como si fuera poco, tenía que convertirse en canción. Guille Campo, músico y compositor, creó un rémix en formato Tech House que denominó “Hola Juan Carlos” y nutre las redes sociales. Emmanuel Gorjón, creador de videos y fundador de la comunidad de Instagram @al__pedo, fue el primero en ponerle rostro a los protagonistas del audio.