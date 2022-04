La tecnología nunca fue especialmente aliada de las personas mayores, es una realidad. Cuantas veces nos pasó tener que explicarles a nuestro padres y abuelos varias veces cómo funciona una aplicación o cómo realizar una tarea específica en una computadora. Además, mientras van pasando los años, también nos damos cuenta de que las tecnologías actuales y que los centennials hacen "de taquito", a nosotros nos cuenta un poco más.

En esta ocasión, se hizo viral una publicación de un usuario de la red social Twitter que logró más de 46 mil "me gusta", otros miles de retuits y cientos de tuits citados. El usuario que subió el tuit que más tarde se viralizó, es una cuenta llamada "Usuarios siendo domados".

"Mi abuelo usa YouTube para ver videos y hoy me encontré con esto", escribió la cuenta tuitera. En la imagen que adjuntaron se podía ver el historial de búsqueda de su supuesto abuelo. Allí, se podía ver que las ultimas búsquedas decían: "Luis Díaz bailando"; "Quien es Luis Díaz gracias"; "Hola, Liverpool vs. París Saint Germain"; "Liverpool Watford"; "Partidos de Van Dijk gracias"; "Por favor Steven Gerard goles"; "Buen día, Liverpool vs. Barcelona 4 a 0".

Esta forma gentil que tiene este abuelo para buscar cosas en YouTube enterneció a todos en las redes sociales y provocó cientos de comentarios en el tuit viral.

Mi abuelo usa youtube para ver videos y hoy me encontré con esto �� pic.twitter.com/ZFqeXK7PUF — Usuarios siendo domados (@sindicatodedoma) April 18, 2022

"Bueno, pero por lo menos dice por favor y gracias..."; "El quien es Luis Díaz gracias, me liquida"; (Lo que dice el buscador de YouTube) "Nunca nadie se había preocupado tanto por mí"; "Respetuoso el Don"; "El abuelo menos hincha del Liverpool"; "Le pone buen día y por favor, ¡Dios!"; "Todo un caballero"; "¡Qué bien educado tu abuelo!" Me encantó", fueron algunos de los comentarios en esa red social.

Otra abuela viral

Hace unos días, ocurrió una conversación imperdible entre su nieto y su abuela que generó miles de "me gusta" en Twitter por la inesperada respuesta de ella.

En el tuit se puede ver una captura de WhatsApp en el que él le dice: "Hola abue. ¿Cómo estás?". La señora responde con un emoji de "ok" y escribe: "Yo siempre bien. Aunque me rodean estúpidos". Su abuela contestó con un insulto y se volvió viral.

En cuestión de horas el posteo en la red del pajarito superó los 130 mil "me gusta" y decenas de usuarios le respondieron mostrando sus propias conversaciones con sus abuelos. "Hola abu. Te dejé algo y me fui. Estaba apurada, perdón", le escribió una chica a su “nono”. "Siempre estás apurada. Por lo menos hablá porque corrés el riesgo de que te confunda con un intruso y te pegue un tiro. No estoy exagerando, si me escuchás hablando decí 'hola' o algo que defina que sos vos. ¿Es tan difícil?", le pidió.