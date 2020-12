Un hombre aterrado huyó de su casa de Reino Unido después de fotografiar lo que, según él, era el rostro de un inquietante fantasma, que le observaba escondido tras una puerta.

El sujeto describió que se encontraba solo en su hogar cuando escuchó el ruido de unas pisadas o el roce de ropa contra los muebles de su cocina, según publicó Daily Mirror.

.

Después de sacar una foto con su teléfono móvil de la puerta abierta de la cocina, se horrorizó al observar lo que aparecía en la instantánea: la cara de un misterioso ser que miraba fijamente hacia el salón.

El fantasma que aterrorizó al hombre en Reino Unido (Twitter).

Tras el terrorífico encuentro, el aterrorizado hombre no ha vuelto a poner un pie en esa vivienda. “Me cuesta conciliar el sueño, no me quito esa cara de la cabeza“, comentó en una red social.

.

Ahora está buscando un nuevo piso donde vivir y asegura, para todos los que dudan de su historia y opinan que es un montaje (o broma macabra), que era un fantasma el de la foto. “Mis tres compañeros de piso se habían ido, dos al trabajo y el otro salió con un amigo”, declaró para añadir más misterio al asunto.