Ayer por la noche todos los fanáticos de Patronato y Platense se llevaron una enorme sorpresa cuando descubrieron que el partido fue transmitido no solo en Argentina. Miles de espectadores pudieron disfrutar de la competencia en una de las ciudades más emblemáticas del mundo. La perlita se dio a conocer por un usuario en las redes sociales.

Si bien ninguno de los dos definía posición, el encuentro entre el equipo de Paraná y club de Vicente López fue muy especial porque Facundo Sava, exjugador de Gimnasia y Racing, debutó como entrenador del conjunto entrerriano.

El partido se desarrolló de manera normal. Patronato alcanzó su primer éxito en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol al vencer a Platense por 2 a 1, en Vicente López, por la sexta fecha de la zona A. Leonel Mosevich abrió la cuenta para "El Patrón", luego sumó un gol Nicolás Castro y descontó el jugador Héctor Canteros para "El Calamar".

Después de cuatro derrotas y un empate en el torneo, el "Rojo y Negro" de Entre Ríos logró sumar tres puntos. ¿Ganaron porque Sava se plantó con orden y presión en la zona media?, o ¿Será que el triunfo se dio porque se vio en las pantallas más importantes de Estados Unidos?

@CasiVilanoba se hizo viral luego de mostrar en su cuenta de Twitter que el partido de Patronato y Platense llego ni más ni menos que a las luminosas calles de Nueva York, Estados Unidos. En el video se puede ver que frente del emblemático Time Square, una pantalla estaba emitiendo la competencia en vivo.

"No me van a creer lo que les voy a mostrar, pero estoy de Times Square, y ves un Patronato - Platense. ¡No lo puedo creer!", comentó el joven argentino mientras caminaba por la ciudad de las luces. Además, aseguró "Es lo más surrealista que me pasó en la vida".

PATRONATO PLATENSE EN EL MEDIO DE TIMES SQUARE es lo más surrealista que me pasó en la vida. pic.twitter.com/zbdL8esF55 — ���� (@CasiVilanoba) March 12, 2022

El video causó furor entre los hinchas del club de Paraná y el de Vicente López, aunque también sorprendió a todos los fans del futbol argentino. Desde la cuenta oficial de Patronato comentaron el posteo de @CasiVilanoba y también mostraron estar anonadados con la noticia.

Aún no se sabe si los dueños del local, que transmitió el partido, son argentinos o si fue pura casualidad. Algunos especulan que tal vez desde la Asociación de Futbol Argentino se están haciendo estas visualizaciones como publicidad. Muchos usuarios de la red social del pajarito trajeron al recuerdo que es mismo negocio transmitió hace un tiempo el partido de la Nacional B, Temparley-Defensores.

