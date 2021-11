El influencer y actor Julián Serrano decidió tomarse unas vacaciones y eligió Estados Unidos como destino turístico. Desde el país norteamericano comparte con su miles de seguidores diferentes momentos de su estadía en Miami. En esta ocasión, se hizo viral un vídeo que subió a su cuenta de TikTok en donde muestra todo lo que gastó en un supermercado.

Serrano se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Miami. Está en compañía de su hermana Yolanda. Los jóvenes aprovecharon sus primeros días para vacunarse contra el Coronavirus y recorren las distintas atracciones que posee la ciudad de La Florida.

En sus diferentes redes sociales, el influencer va compartiendo su itinerario de viaje con sus casi tres millones de seguidores en Instagram y su más de medio millón en TikTok. En donde va publicando diversas fotos y videos de experiencias que les suceden en aquel país.

En este contexto, en las últimas horas el joven se filmó realizando unas compras en un supermercado ubicado en el centro de esa ciudad turística. Fue mostrando cada uno de los productos que compró y también la considerable suma de dinero que gastó por ellos.

“De compras en Estados Unidos vamos a ver los precios”, empezó relatando. A continuación comenzó a enumerar diferentes productos: “Carne 10 dólares, shampoo 6 dólares, uvas 2 dólares, secador de pelo 34 dólares, la buclera 11 dólares, snack con guacamole 2 dólares, papas 2 dólares, salmón 10 dólares”.

A medida que iba mostrando las cosas que iba a adquirir, también comentaba diferentes curiosidades que se pueden encontrar en un establecimiento de este tipo en aquel país. “Miren este sistema de las bolsas: lo van poniendo ahí y lo vas girando, me flasheó mucho, no lo había visto antes”.

.

Además, se hizo un momento para mostrar su fascinación con unas uvas que vendían en el supermercado. “Están modificadas genéticamente y no tienen semillas. No lo puedo creer, son riquísimas. Épico”, expresó en el clip que ya superó las 120 mil reproducciones en TikTok y más de 280.000 en Instagram. Además, de miles de me gusta y comentarios.

Lo más llamativo fue cuando se refirió al monto total de sus compras que se detallaba en el ticket, el cual marcaba que debió abonar 164 dólares: “Espero que me dure una semana o me mato”. Al hacer la conversión de moneda, el actor que ganó fama siendo parte de la serie de Cris Morena Aliados, descubrió que había gastado 32.800 pesos argentinos.

.

Por último, el influencer se hizo viral en septiembre pasado cuando fue invitado a un programa para charlar sobre su punto de vista de las distintas campañas de los políticos argentinos previo a las PASO.

En ese programa también se mostró preocupado por la pobreza en la Argentina, pero al momento de presentar su postura dio números inexactos al respecto. Después criticó al comunismo y lo comparó con el Gobierno Nacional actual y al ser consultado sobre qué es el comunismo para él, este respondió que si quería saber que lo buscasen en Wikipedia. Algo que se viralizó en diferentes redes sociales.