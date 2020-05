Una influencer australiana publicó un polémico video en el que se la ve llorando mientras asegura que nadie compra sus fotos eróticas durante la pandemia.

Se trata de Billie Beever, de 27 años, quien ofrecía sus fotos eróticas a cambio de 200 dólares por mes. Pese a que en un principio su contenido tuvo gran éxito, desde que comenzó la pandemia por coronavirus sus ventas cayeron en picada.

"Desde que comenzó la pandemia, nadie quiere comprar mis fotos eróticas. Son mi único ingreso, usaba esa plata para vivir y ahora no tengo nada", expresó quebrada en llanto en un video publicado en la red social TikTok.

"No sé bailar, no sé cantar, no sé hacer nada. No entiendo lo que se supone que debo hacer, solo quiero que todo vuelva a la normalidad y que la gente vuelva a suscribirse para solicitar mi contenido", continuó.

Al concluir, sentenció: "¿Qué se supone que debo hacer? Los clubes de striptease están todos cerrados, ni siquiera puedes estar cerca de alguien debido al distanciamiento social".

Si bien algunos seguidores prometieron ayudarla, otros repudiaron su comportamiento infantil y sugirieron otras alternativas para que la joven pueda ganarse la vida.

La joven influencer es famosa en TikTok y también en la red social Instagram , donde tiene más de 100 mil seguidores y comparte imágenes de ella con diferente tipo de lencería.