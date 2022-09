Estas últimas semanas se viralizaron varios videos en donde distintas personas que aseguran haber viajado en el tiempo y cuentan supuestas “verdades” que ocurrirán en los meses venideros.

Muchos de ellos son verdaderamente inquietantes, como el hombre que se autoproclamó “viajero del tiempo” semanas atrás: aseguró haber vuelto del año 2174 y dijo que, en este año, la raza humana tendrá un particular descubrimiento.

Otro, por su parte, afirmó haber viajado de un futuro no muy lejano y trajo los resultados del Mundial Qatar 2022, con el detalle de cómo le irá a la “Scaloneta” en la última travesía mundialista de Lionel Messi.

En esta última oportunidad, un hombre aseguró haber viajado en el tiempo y detalló varios hechos que tendrán lugar este año, con un particular final para enero de 2023, que recuerda a muchos a una película.

Qué dijo el viajero del tiempo sobre la “purga” del 2023

Si bien todas las redes se vieron invadidas con estas predicciones, todo surgió a partir de la cuenta de "timevoyaging", la cual tiene más de dos millones de likes y 283.400 seguidores en TikTok.

Este video, que causó furor tanto en TikTok como en Twitter, habla de cinco predicciones: cuatro para lo que resta del 2022 y una para el inicio del año que viene, lo que dejó atónitos a muchos.

La primera es para la próxima semana, más precisamente para el 3 de octubre, donde -supuestamente- un grupo de cinco adolescentes descubrirá “un huevo de un tiranosaurio rex y un dispositivo para viajar a otros universos”.

Seguido, como si no fuera poco inquietante, comentó otra predicción para el final de octubre: el 30, un supuesto OVNI aterrizaría cerca de la famosa Área 51, en Estados Unidos, y traerá consigo una especie alienígena.

La tercera, no menos importante, nos traslada al 20 de noviembre, donde se descubrirá una especie de dragones en las altas montañas de México, tal como si fuera un capítulo de “House of the Dragon”.

Para la cuarta, nos tenemos que dirigir a diciembre, en plena época del mundial, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sería destituido por problemas de salud para ser supuestamente reemplazado por Kamala Harris.

Finalmente, lo que nos trajo acá: el 1 de enero de 2023, con el año ya comenzado, el estado de Illinois, ubicado en el centro del país norteamericano, aprobará la primera ley de “purga” global.