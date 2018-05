Una pareja estaba en un boliche de México cuando fueron sorprendidos por una periodista que tiene un canal de Youtube que se dedica a realizar retos en donde deben poner a prueba su fidelidad a cambio de dinero.



Lizbeth Rodriguez, conductora, le pidió el celular a Richard y le ofreció efectivo cada vez que abría una de sus redes sociales para demostrar su fidelidad.



El joven aceptó el reto y uno a uno salieron los detalles de lo que iban encontrando en su celular. El hallazgo no pasó del intercambio de fotos de medio calibre, mensaje de cariño y algunos emoticones.



Cuando todo parecía terminar con un final feliz, Rodríguez le pidió el celular a la joven y esta se resistió pero tenía a su novio atrás presionándola. "Tengo poca batería y luego debo pedir un Uber para regresar a casa", comenta ella.



Una vez que accedió, comenzaron los problemas. "¿Quién es Javi?", preguntó la periodista y luego añadió que él le envía corazones y dice que esta cerca a la plaza. "Son muchos, muchos corazones", dice Rodríguez.



Después, descubrió otro mensaje donde Javi le dice, "deja mi huevito". Ante la sorpresa, la joven reaccionó alterada mientras la periodista pidió más efectivo por ver las fotos.



"Ya no amor", dijo la joven cuando describió una foto donde ella aparece junto a otro hombre que la besa en la cara y que no es Richard.



Richard se alteró y entre gritos, se fue de la escena. Finalmente la joven no aceptó el el efectivo y se fue alterada del boliche golpeando a la periodista.



Así fue la entrevista