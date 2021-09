Cuando una persona realiza una compra online es posible que el producto llegue con alguna falla, algún accesorio faltante o simplemente no sea específicamente lo que hayamos pedido. Por ese motivo, existe la posibilidad de realizar quejas o reclamos a la plataforma del comercio electrónico, que inmediatamente asignará un mediador que revise ese reclamo. Lo insólito del asunto es que aquella persona que hizo la compra, sea la misma que luego trabaje como solucionadora de ese reclamo. Esto es lo que le sucedió a una usuaria de Twitter, quien realizó una compra online en la página de la empresa para la que trabaja y, tras recibir el producto con un inconveniente, hizo una queja. Increíblemente, fue la propia empresa la que asignó a la damnificada como mediadora del caso.

Asimismo, en un posteo viral de Twitter, la usuaria Sofía (@desbasatada) escribió: "Hice una compra en la página web del laburo, el pedido me llegó sin unas cosas, generé el reclamo y el caso me cayó a mí para revisarlo".

El tuit viral llegó a los 50 mil "me gusta" y más de mil retuits en la red social del pajarito. "Literalmente me generé más trabajo. Is this plusvalía?", dijo luego en el hilo de esa red social.

En ese sentido, los usuarios dejaron su opinión al respecto de esa insólita situación que le ocurrió a Sofía e inundaron el hilo de Twitter con desopilantes memes. Algunos internautas dijeron que la chica lo había hecho a propósito y la alentaron a que se quede con el producto y se haga un reembolso del dinero.

"Buen, si te podés a pensar, hiciste el customer Journey. Yo se lo vendería a mi líder como proactividad", dijo una usuaria. Otro internauta escribió: "JAJAJA reembolso, reenvío de productos + productos extras por el inconveniente ¿Dice?". "Si al final no ganas el reclamo, ¿Se podría decir que es un caso de autoboicot?", se preguntó otro usuario, en forma de broma.

Aunque la chica no aclaró cuál fue la página o tienda online en donde hizo la compra, según una de las plataformas de comercio electrónico más conocidas en nuestro país, todos los productos que se compren allí pueden ser devueltos dentro de los 30 días en el caso de que el comprador no esté conforme con el producto obtenido.

En ese sentido, es necesario iniciar un reclamo. Para hacerlo, se debe ingresar a la sección de "tengo un problema" de la plataforma de comercio electrónico ya conocida y allí explicar brevemente qué fue lo que sucedió con el producto. Los mediadores se pondrán en contacto, tanto con el comprador como en el vendedor, para llegar un acuerdo entre ambas partes.