Empezar en un nuevo laburo nunca es fácil. Hay que acostumbrarse a nuevas tareas y reglas, por lo que no es tan descabellado que algo salga mal. Pero hay algunas personas que llevan esto al extremo.

Esto le pasó a una usuaria de Twitter que comenzó a trabajar en una tienda para mascotas. El problema fue que en cuestión de horas causó un gran problema. Lo que le pasó fue tan absurdo que en cuestión de horas se volvió viral.

NO ME JODAS QUE ES MI PRIMER DIA DE TRABAJO Y SE ME ACABA DE CAER LA PECERA pic.twitter.com/iBz8hnTMYB — † (@sofiaabeltraan) February 19, 2022

"No me jodas que es mi primer día de trabajo y se me acaba de caer la pecera", aseguró Sofía Beltran en un tuit que acompañó con una foto en la que se aprecia un centenar de peces en el suelo.

Rompió una gran pecera y se volvió viral en Twitter

En tan solo un día sumó más de 165 mil "me gusta" y miles de personas le enviaron sus "condolencias" tanto porque se imaginaron que la despidieron como por los pececitos que perecieron en el piso y otras tantas se rieron de su desgracia.

"Me pasa esto y lloro", le aseguró María Sobrado. "Es que se me llega a caer una pecera llena de pececitos y no vuelvo a ser la misma persona", le dijo Alexis. "Pero recogé los peces que se mueren. Escupiles o algo, yo qué sé", le pidió Charmi. "Dejate de fotos y recogelo nena", prácticamente le gritó otro.

"Soy yo en la vida", dijo Roxi y "Podría ser yo perfectamente", agregó Carmen en la misma tónica. "Me pasó con los peces de mi papá, pero los peces vivieron", le respondió Marisu. "Chau Nemo", los despidió un tuitero. "Es que los quería sacar a pasear, no veo lo malo", se rio Farra de la tragedia. "¿Esto podría considerarse un genocidio?", se preguntó Toni Minguez.

"Primer día de trabajo ... y último", apostó Carlos. "Mítico primer día en el que la cagás al máximo. No te preocupes, todo tiene solución", manifestó Mark Priego. "Primer día de trabajo, se te cae la pecera que baratas no son, se te mueren los peces que cada uno valdrá de 3 euros para arriba, supongamos que hay 100 peces en el suelo. ¿Qué hacés? A) Intentas recogerlos rápido y meterlos en el agua; B) Avisás al encargado o C) Foto para el Twitter", le recriminó Eduardo por su actitud.