"Ahora te mostraré lo que hago con los pasajeros que no han pagado sus tarifas. Bájate los pantalones, ¡quiero verte desnuda!", es uno de los diálogos que se pueden oír en un video porno grabado en un tren de la empresa ferroviaria alemana (DB), por una guardia que, presuntamente, ya fue removida de su cargo.

La mujer, conocida como Teresa W, fue suspendida de sus labores en la empresa ferroviaria, después de que a principios de mayo se dieran a conocer los videos pornográficos que podrían haber sido filmados en los trenes.