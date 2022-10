En el marco de una jornada algo complicada para los fanáticos de Instagram, las risas no faltan. ¿Qué pasó? Desde temprano, cientos de miles de usuarios reportaron problemas para poder ingresar a sus cuentas, mientras que otros alertaron la baja considerable de usuarios.

Pero no todo es tristeza y preocupación, ya que un grupo de usuarios, cuándo no, compartió decenas de memes sobre este día difícil para Instagram y sus seguidores, que tiene en vilo a influencers, emprendedores y demás.

El mensaje con el que se encontraron los usuarios.

Instagram: qué se sabe de las cuentas suspendidas

“Suspendimos tu cuenta el 31 de octubre de 2022. Quedan 30 días para oponerse a esta decisión”, fue el contundente mensaje con el que muchos usuarios de la plataforma se encontraron al ingresar a la app.

“¿Qué significa? Tu cuenta infringe nuestras Normas comunitarias. Si no podemos confirmar tu cuenta, se inhabilitará permanentemente. En estos momentos, nadie puede ver esta cuenta en Instagram y no puedes usarla ¿Qué puedo hacer? Aún te quedan 30 días para indicarnos si no estás de acuerdo con esta decisión. Te guiaremos por algunos pasos para solicitar la revisión”, concluye el mensaje.

En este marco, poco se sabe al respecto. Algunos usuarios viralizaron una supuesta respuesta por parte de la compañía donde aclaran: “Somos conscientes de que algunos de ustedes están teniendo problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias". Lo cierto es que, aún, no hay claridad sobre el tema.

Los mejores memes del problema de Instagram con sus usuarios

Twitter se llenó de comentarios por parte de los usuarios sobre la situación que se vivía en Instagram: ‘No paran de bajar’, ‘Yo tratando de investigar por qué Instagram cancelo mi cuenta’, y ‘Corriendo a Twitter para ver si soy el único al que Instagram decidió suspender su cuenta’, fueron algunos de ellos.

En este marco, algunos -esos que siempre aprovechan cualquier infortunio para reírse un poco- no perdieron el tiempo y empezaron a viralizar memes al respecto. La red social del pajarito se vio repleta de imágenes.

En su gran mayoría, los usuarios se burlaron de Instagram, ya que la aplicación había tenido algunas bajas en lo que va del año. Y antes de terminar el 2022, ya hubo una más, que se espera sea la última.

Estos son, los mejores memes virales de Twitter compartidos por los usuarios sobre los problemas de Instagram con sus usuarios: