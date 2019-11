Una nena de cuatro años fue hospitalizada de urgencia por fuertes dolores causados por estreñimiento, debido a que no le proporcionaban suficiente papel higiénico en la escuela. Es que la primaria del estado británico de Cardiff, Kitchener Road, tiene un polémica regla de uso de rollos de paño para higienizarse.

La maestra de la nena Ruth Jackson, le dijo a la madre Fahmin Khanum, de 32 años, que aplican esta medida para evitar que los inodoros se tapen.

Jackson contó que su hija debió ser ingresada al Hospital Universitario de Gales, dónde permaneció tres días, producto de “dolores de estómago agonizantes”, que los médicos diagnosticaron finalmente como estreñimiento.

“No estaba limpiando sus intestinos adecuadamente en la escuela debido a la política de papel higiénico. Fue una experiencia traumática '', dijo Fahmin.

La mujer preocupada agregó: "Mi hija es bastante independiente debido a sus experiencias en guarderías infantiles. Antes de comenzar la escuela en septiembre recibió capacitación para ir al baño a un horario determinado y nunca antes había tenido problemas".

¿Cómo notó el problema?

Cuando Fahmin fue a la escuela para una noche “de padres y maestros” descubrió la causa del problema de su hija. La nena estaba tan preocupada por no llevar suficiente papel al cubículo que no estaba aliviada cuando lo necesitaba en la escuela.

“En la noche de los padres fui al baño y había un dispensador de pañuelos desechables y mi hija contó cinco pedazos y fue al baño. No hay dispensadores de papel en los cubículos”, aseguró indignada. “Hablé con la directora y ella me dijo que era para que los niños no bloqueen los baños usando demasiado papel higiénico”, culminó indignada.

Fahmim, que es asesora en la “Cooperativa Cartrefi Cymru”, y su esposo Afjul Ali, escribió una carta formal de queja a la directora de la escuela, Ruth Jackson. Después del envío de la misiva, la escuela revisó su política.

Una portavoz de la escuela afirmó: “Hemos revisado nuestra política y pronto instalaremos dispensadores en todos nuestros cubículos. Nos pondremos en contacto con los padres en breve para informarles sobre el cambio”.