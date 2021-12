En las redes sociales, se pueden encontrar diferentes vivencias que le tocan atravesar a los usuarios. Eso debe habitualmente a que los mismos optan por utilizar estos medios para hacer catarsis. En esta ocasión, una mujer del Reino Unido descargó todo su enojo en TikTok y reveló que se gastó una "fortuna" en remodelar la casa que está alquilando y ahora el dueño le informó que ya no podrá seguir viviendo allí porque la va a vender.

La protagonista del suceso es Channay, quien en su cuenta @cleaningmum en TikTok, publica periódicamente diversos tips de limpieza de casas, trucos y demás consejos para sacarle el mayor provecho a distintos productos de este tipo.

Sin embargo, el último clip sorprendió a sus más de 25 mil seguidores. La influencer contó que estaba realizando reformas en el lugar que está alquilando. pero ni bien acabó con la remodelación el dueño de la propiedad se comunicó con ella y le dio una noticia que la devastó.

"Cuando te acabas de gastar ££££ (una fortuna) en la casa en la que vives y el propietario te da un aviso para que te vayas en enero. Qué ridículo", comentó la joven en el vídeo en donde también decidió mostrar algunos de los cambios que había hecho en la vivienda.

Según el medio Daily Mirror, la tiktoker tomó la determinación de invertir su dinero en la casa luego de que el dueño dejara que darle mantenimiento a la propiedad y, además, ella no aceptaba tener que esperar a que él decida realizar una remodelación. "Cuando el propietario no está al día con el mantenimiento de la casa, tú te encargas de hacerlo y luego él la pone a la venta. Es genial", expresó la mujer, según el medio británico.

Asimismo, Channay reconoció que está totalmente "furiosa" con esta situación porque tras la decisión del dueño, a partir de enero estaría quedándose en la calle. Esto se debe, en principio, a que estuvo buscando diferentes lugares para rentar, pero no pudo hallar un lugar adecuado.

Tras la viralización de su publicación, recibió muchos comentarios de usuarios, los cuales le señalaron que revise el contrato de alquiler para encontrar una solución momentánea. No obstante, la gran mayoría le explicaron que el error fue suyo y que debió consultar antes de gastar tanta plata en la remodelación.

"Todo el mundo dice que no debió haber hecho ningún arreglo; sin embargo, a algunas personas les gusta vivir cómodamente", "Creía que era de público conocimiento que no es buena idea invertir en remodelar la casa que alquilas...sobre todo porque no es tuya", "El propietario tiene todo el derecho a vender su propiedad, porque es su hogar. ¿Por qué iba a gastar un inquilino más de la cuenta en un inmueble que sólo está alquilando?", fueron algunos de los comentarios que recibió en la red social.

Por último, el clip de la influencer tiene casi 600 mil visualizaciones y obtuvo más de 65 mil me gusta. Además, generó un debate en TikTok sobre si es correcto invertir mucha plata para poder vivir cómodamente en una casa por más de que no sea suya.