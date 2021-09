Un usuario de Twitter compartió las imágenes de una historia de Instagram en la que una chica contó que fue a ver jugar al fútbol a su novio, pero este al final se encontraba en el banco de suplentes. Lo que nadie esperaba era leer una frase "hiriente" en la imagen que se viralizó en la red social del pajarito.

Como ya estamos acostumbrados, todos los días se viralizan en Twitter cientos de historias y anécdotas desde las más insólitas a las más emotivas. Sin embargo, en esta oportunidad se hizo masiva una situación poco feliz. El usuario @LocoXBoca3 compartió la captura de pantalla de una historia de Instagram con una frase que desató cientos comentarios en la red social.

.

"Me invitó a verlo jugar y está de suplente el fracasado jajaja. Qué hago acá hermana", fue la frase que acompaño la foto en la que se ve una cancha de fútbol con varios jugadores precalentando. La publicación ya acumula más de 45 me gustas y más de 3800 retuits.

Como es habitual, los comentarios no se hicieron esperar. "Naa cara dura. Si te invita mínimo que entre de titular jaja", "Sin miedo al éxito", "Por ahí no es. Siempre tiene que apoyarte pase lo que pase", "Para pensarlo estamos todas. Ahora decirlo, escribirlo y subirlo", "No vale la pena sentirse mal por alguien así", "Con amigas así para qué quiero enemigas", "Me parece que ella también va a jugar de suplente", fueron algunas de las cientos de respuestas que recibió el autor del tuit.

.

Lo que parecía ser una historia triste de amor y decepción en realidad no lo era. Otra usuaria se encargó de desmentir la frase hiriente que se viralizó en la red social del pajarito y compartió una captura de pantalla de Instagram que subió @vickyyberdini con la frase "para que vean realmente cómo era la historia". En la foto original estaba el arroba de su novio junto a un corazón.

La imagen original fue retrucada para ser un chiste que no cayó bien a algunos internautas, que luego de ver la desmentida se quedaron más tranquilos y volvieron a "creer en el amor".

"Ah, no le dijo fracasado?! Vuelvo a creer en el amor", "Ya no puedo confiar en nadie. Ni siquiera en un meme", fueron las respuestas de alivio que llegaron luego. Tampoco faltaron los memes y comentarios de otros usuarios que también fueron a ver jugar a alguien y terminó en el banco de suplentes.