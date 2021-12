Los 127 diputados nacionales electos el 14 de noviembre último juraron este martes en sus cargos en el marco de una sesión preparatoria en la que también se definieron las autoridades del cuerpo para el nuevo período parlamentario, que continuará a cargo de Sergio Massa tras ser elegido por unanimidad de votos positivos.

Tras la asunción de los nuevos diputados nacionales, el Frente de Todos acelerará la agenda económica en la Cámara Baja y, en ese camino, el Presupuesto 2022 es el primer gran punto de inflexión. Según confirmaron fuentes parlamentarias, el próximo lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene previsto asistir al recinto para defender y explicar el proyecto de gastos y recursos para el año que viene.

Con la jura de estos legisladores se dará forma a una nueva composición parlamentaria para el segundo tramo de la gestión de Alberto Fernández, en la que el oficialismo será primera minoría en ambas cámaras.

La sesión, que fue transmitida en directo, dejó varias perlitas y por supuesto, algunas escenas que sacadas de contexto se convierten en el meme ideal para compartir en Twitter.

La jura de Diputados se transformó en memes

Uno de los favoritos de los "memeros" durante la campaña fue Javier Milei y en la jura no podía ser menos. "Ellos no saben que yo también quiero destruir al Estado", es el texto que acompaña una imagen en la que se ve a Nicolás Del Caño y representantes de la izquierda con el brazo en alto y al economista en el fondo con cara seria.

"Ellos no saben que yo también quiero destruir al Estado" pic.twitter.com/r9A7jtDQuc — Inca (@LaInca_) December 7, 2021

"Cuando te dicen que se vienen 72 horas de sesión ininterrumpida para declarar de interés público la caca de un pato en la plaza pedro pirulo de Calamuchita", aportó un tuitero. "Cuando en la escuela todos levantaban la mano para que se pase la prueba y el único del curso que no quería", agregó Fernando.

✨ You have been castified ✨ pic.twitter.com/kL0kuuzGwj — Rebord (@tomasrebord) December 7, 2021

por favor la cara de ��yes daddy�� de mileeeei pic.twitter.com/9XzlblnKBk — Julian (@cvssu_brutto) December 7, 2021

Otro en la misma tónica es del saludo entre Milei y Massa, en el que el oriundo de Tigre le toca la cara en lo que se plasmó como un gesto paternal. "You have been castified" ["has sido castigado"], es la frase que acompaña al meme.

Tell me milei, do you feel in charge? pic.twitter.com/REgHsuxWgH — Atlas (@MarlboroKid7) December 7, 2021

Serge: good boy, you've done well.

Milei: thanks daddy, im gonna make you so proud. — ValerioLynch (@ValerioLynch) December 7, 2021

"Tomá pibe, tomá 300 lucas de arriba y arreglate ese pelito por Dios", fue el diálogo que se imaginó Agustino. "Interesante desnivel cuando un otro toca paternalmente y el tocado no sabe lidiar ni devolver esa invasión. Arranca mal parado, por un tiempo no podrá dejar de pensar en lo que tendría que haber hecho o dicho y no hizo ni dijo. Fue un nene por un momento", reflexionó Pablo.

Romina de Pla se sienta al lado de Javier Milei pic.twitter.com/HAN3sV1JO5 — Pía (@pia_dmn) December 7, 2021

También hubo chistes con respecto a la ubicación de las bancas ya que a Milei "le tocó" al lado de Romina de Pla. "No se va a bancar las sesiones. Si el otro día le dio una crisis porque tres pibitos mascaban chicle, imaginate los debates, las puteadas y las cosas", aseguró Andrea Cukier. "Cómo en el colegio, juntan al estudioso con el quilombero", agregó Diego.

Están sexteando entre ellos,mientras tanto en la vida real.. pic.twitter.com/RrMGKqlsvv — Paula (@Paula30434995) December 7, 2021

Más memes de la jura de Diputados