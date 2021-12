Las historias que pueden conocerse a través de las redes sociales cada día sorprenden más. Todo material se puede hacer viral en minutos dependiendo de su contenido. Generalmente, las mayores visualizaciones de fotos y videos se las llevan las mascotas con comportamientos extraños, niños haciendo algo inusual, los famosos "challenge", o muy al pesar de muchos, el hecho de que alguien agarre a otro con las manos en la masa.

También ocurre que los escrachos a los malos servicios suelen hacerse virales. En Twitter, principal plataforma de descarga donde reina el humor negro, los memes y los GIFS, han circulado muchas fotos de tortas con hongos, comidas en mal estado, cuentas de restaurantes con frases inusuales y más escraches a restaurantes, bares y supermercados, Pero esta vez ocurrió a la inversa. Lejos de querer proteger a sus clientes, el dueño de un kiosko se cansó de que le deban dinero y bajo un cartel en la vía pública escrachó a sus deudoras.

El hombre escribió el nombre y apellido de cada una, junto a la cifra que debe cada una. Según escribió, Claudia Cisnero debía $3500. Pero la peor parte le tocó a Soledad Díaz, que su monto de deuda sorpredió a más de un internauta. La mujer debía $13.500 y nadie pudo entender cómo es que pudo gastar tanta plata en un kiosko.

.

"El que se levantó tranquilo es el kioskero", escribió la usuaria en Twitter que caminaba por la calle y casualmente se topó con el cartel, clavado en el piso y escrito con tiza. Las humoradas no tardaron en llegar y los usuarios hicieron todo tipo de comentarios. Uno de lo últimos fue: "Leyendo los comentarios y los RT citados creo que hemos desbloqueado un nuevo sistema de cobranza".

El que se levantó tranquilo es el kioskero pic.twitter.com/1rVmL89Nim — Ely (@MendocinaDel81) December 11, 2021

En primer lugar, no faltaron los internautas que también son dueños de almacenes y kioskos y se sintieron identificados. "Trabajo en un almacen y hay uno que me debe hace 6 meses (se habia quedado sin trabajo pero ahora si tiene) y hace poco lo fui a buscar a su casa para que me devuelva algo ($3000) y me trato pesimo y para el colmo sale su señora diciendo que deje de buscar a su marido", escribió una.

Otros comentaron: "¿En qué momento gastas esa plata en un kiosko? Hay algunos que no saben controlar los gastos", o "Ahre con esa plata me compro un par de zapatos". Y otros, salieron en defensa de las clientas y escribieron: "En un kiosko de barrio, si te dejan anotar cosas sin pagar el gasto se te puede ir a 15 lucas fácil ¿Qué necesidad hay de escracar así a una clienta?" o "Si la mina tiene 3 hijos, deben gastar mucho en galletitas, leche y lácteos. El número tiene sentido".

La identidad del dueño del kiosko jamás salió a la luz, así como tampoco la de las deudoras. De ellas solo se sabe la cifra que deben, que se hizo viral en Twitter. Por el momento ninguna salió a hablar al respecto. Los aledaños del lugar solo esperan ver el cartel modificado una vez que paguen sus deudas.