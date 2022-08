Muchas veces sucede que el protagonista de un video viral termina recibiendo comentarios de todo tipo, entre los que los halagos escasean. Hoy en día, ya casi no hay filtros, y los usuarios de las redes sociales comentan lo primero que se les viene a la cabeza.

Suele pasar que, debido al enorme revuelo que se genera, los usuarios virales salen a defenderse ante las críticas, aunque esto no siempre frena a los "haters". La usuaria conocida en TikTok como "Cataleybu" no fue la excepción a la regla, y los internautas de la red social del momento le dijeron de todo.

Tras compartir un chat en donde se la ve llorando, luego de que sus padres le dijeran que debía tomarse un colectivo, una oleada de usuarios se indignó al respecto.

En la conversación que "Cataleybu" compartió con una amiga, la joven viral se mostró indignada por tener que subirse a un transporte público, e incluso indicó que era lo peor que le podía pasar.

"POV: Sos una 'milipi' y te dicen que te tenés que tomar el colectivo", escribió la protagonista de esta historia en su video viral. Luego de enviarle una foto a su amiga llorando, Cata le explicó cuál era el absurdo motivo de sus lágrimas: "Boluda me quieren hacer volverme en colectivo", escribió.

Ante el mensaje de la "milipi" viral, su amiga le contestó que no era tan grave: "Gorda hay cosas peores. El colectivo no es tan grave", fue la respuesta de la otra chica.

Sin embargo, la autora del tuit viral continuó mostrándose indignada al respecto, e hizo público su enojo con el padre, tras "obligarla" a andar en transporte público.

"No boluda, no sé ni dónde queda el colectivo. No se ni dónde queda la estación de trenes. Nunca en mi vida me tomé un colectivo. Me llego a tomar un colectivo, con como soy, con el celular en la mano, con los airpods, me raptan boludo", continuó diciendo la joven viral.

Las redes sociales estallaron ante el viral video

Si bien algunos usuarios se tomaron el tema con humor, y aprovecharon el momento para "boludearla", lo cierto es que una gran mayoría salió a matar a la "milipili".

El chat no tardó en hacerse viral.

"Dios mío. Hay gente que vive en una burbuja, real", comentó una internauta, mientras que otra fue un tanto más agresiva con su comentario: "Me dio hasta bronca".

"¿Cómo que nunca viajó en colectivo? ¿Cuántos años tiene?", escribió un joven, y su comentario obtuvo rápidamente una gran cantidad de "Me gusta".

Debido al enorme "hate" que recibió la autora del video, hubo quienes salieron a defenderla: "¿Por qué les da bronca que alguien no sepa hacer algo? Parece que todo hay que todo hay que saberlo ahora", escribió una internauta, y varios coincidieron con ella.