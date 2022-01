Siempre se puede confiar en los amigos, pero un video viral de TikTok demostró que no se debe subestimar el poder de la amistad. Un joven británico aprendió esta lección por las malas, cuando su amigo tatuador cometió un grave error de ortografía en la palabra que dejó grabada en su brazo.

El hombre, quien permanece anónimo, quería tatuarse la frase "STAY HUMBLE" (mantente humilde en español) en su antebrazo, en letras grandes y en negrita. El diseño y la posición del tatuaje eran atrevidos, y no pasaría mucho tiempo antes de que el joven se arrepintiera de no haber elegido un sitio más apartado para el mensaje.

Para el trabajo, en lugar de acudir a un local de tatuajes, el joven reclutó a uno de sus amigos, quien tiene experiencia en la profesión. Sentados en el living de su casa, los muchachos pusieron manos a la obra. A primera vista, el entintado parece perfectamente aceptable, tal vez un poco torcido y desigual. Sin embargo, tiene un horror de ortografía imposible de ocultar.

Donde debería haber una "T" mayúscula en "STAY", el tatuador puso una "I" en su lugar. La reacción de los implicados fue espectacular, y quedó grabada en un video viral primero publicado a Snapchat y más tarde a TikTok. En el corto e hilarante clip, se puede escuchar al cliente insatisfecho gritando: "¡Confié en ti!". El autor del tatuaje, mientras tanto, se descostilla de risa en un sofá.

La cuenta @suckytattoos fue la encargada de replicar el video en TikTok, donde no tardó en llamar la atención de los internautas. Con más de cuatro millones de visitas a menos de una semana de su publicación, más de 2 mil personas reaccionaron al permanente desastre ortográfico.

"Está bien, la mitad de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que algo andaba mal", "Tengo dislexia, no veo nada malo", "La ortografía ni siquiera es el mayor problema con este tatuaje", "Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que humilde estaba bien escrito y no 'stay'" y "Siento que funciona igual??? Porque ese tatuaje los hará un poco más humilde cada vez que lo mire" fueron algunas de las reacciones al momento viral en TikTok.

"Llore mucho": aceptó que le hicieran un tatuaje gratis y terminó con el brazo destrozado

El caso proveniente del Reino Unido no es por lejos el primer tatuaje desastroso en viralizarse en la red social china, ni tampoco es el peor. Un destino igual de humillante le tocó a la tiktoker Holly Holliday, cuando decidió contratar a un tatuador con la oferta de una "terapia de tinta" gratuita luego de un penoso divorcio.

En el video viral, que acumuló más de 5 millones de vistas, la estadounidense mostró lo que quería tatuarse y el resultado que recibió. La imagen de inspiración es una delicada pila de libros rodeados de flores y estrellas. Pero lo que acabó en el brazo de Holly no se parece en nada al diseño que acordó. Y lo peor es que el enorme tatuaje ocupa la mayor parte de su antebrazo:

"Estoy tan enojada, lloré mucho. Confié en este artista, él hizo un gran trabajo en el pasado para mí... Mi confianza ahora está arruinada y también mi brazo", escribió @itsmehollyholliday en el video viral. Holly no se dejó hundir en la desesperación, asegurando en un video de seguimiento que luego de su divorcio encubrirá la tinta.