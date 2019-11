La vida nos ponemos desafíos constantemente, como en el caso de “Dúo”, una pequeña gata que nació con dos caras y se enfrenta todos los días a distintas adversidades.

El Dr. Ralph Tran, un especialista en salud, decidió adoptar a la criatura recién nacida, luego de que esta fuera rechazada por su propia madre.

Dúo, la gata que es un ejemplo de lucha (Facebook).

Los animales que enfrentan este tipo de condición -una rara afección conocida como diprosopus- suelen vivir unos pocos días, sin embargo Dúo acaba de cumplir los cuatro meses, gracias a los cuidados constantes de su dueño.