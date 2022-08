Una mujer publicó la imagen de una propiedad en venta con una particularidad paranormal y el tuit generó distintas reacciones en los usuarios de Twitter.

La red social del pajarito es una de las que más variedad de contenido tiene. Allí adentro se puede encontrar todo tipo de material audiovisual, imágenes, vídeos, hilos, memes, historias, comentarios, son algunas de las principales publicaciones que se ven a diario.

Los temas paranormales lograron pisar fuerte en los temas más buscados y leídos por las personas. Es así como cada vez son más las historias paranormales que se difunden en las redes y que logran llamar la atención de las personas.

En esta oportunidad fue una mujer la que contó una situación paranormal que vivió cuando estaba buscando propiedades en alquiler o venta. Luego de observar algunas casas y departamentos, la usuaria llamada “Constanza” se encontró con una imagen que la dejo helada y le piso la piel de gallina.

Fue tan grande el miedo que le causó que decidió compartirlo con la comunidad twittera y como era de esperarse, su publicación generó miles de reacciones en los usuarios que no pudieron creer lo que estaban viendo sus ojos.

“A veces miro propiedades en alquiler/venta como recreación y hoy me encontré con esta casa en alquiler”, escribió la joven junto a una foto donde se puede ver una pared que tiene una ventana con cortinas. Si uno observa más de cerca la foto puede visualizar algo que pareciera ser la figura de un hombre estampado contra la pared.

A veces miro propiedades en alquiler/venta como recreación y hoy me encontré con esta casa en alquiler: pic.twitter.com/Vyv7mr6IvE — Co �� (@co_constanza) August 30, 2022

La foto en cuestión cosechó más de 33.000 “me gusta” y recibió cientos de comentarios por parte de los usuarios. Muchos compartieron testimonios parecidos o mostraron algunas fotos paranormales. Algunos hicieron observaciones sobre la figura y otros expresaron el terror que sintieron tras ver la foto.

“Encima tiene un tiro en el pecho. Deja sigo en lo de mamá”, comentó un hombre. “Hoy me parece horrible, pero en algún momento viví en casas así que con bastante amor se vieron menos feas. Para nosotros encontrar una casa grande y con arreglos por hacer era más barato que buscar una en mejor estado, igual hoy por hoy deben estar igual de caras, ambas”, contó una mujer. “Me preguntó por qué no abrieron las ventanas para que sea un poco menos creepy. Capaz la alquilan como locación para películas de terror”, escribió la autora del tuit. “Sinceramente, no sé cómo esperan que alguien diga "mirá qué lindo, quiero vivir ahi" he visto casa en venta con este tipo de fotos o fotos con un desorden terrible de cosas, ropa, etc.”, opinó un usuario. “En la choza/conventillo (porque era una choza) donde yo alquilaba hace unos años, en la habitación de al lado se había matado un tipo con una bolsa hacía unos años. Menos mal que vivía con una compañera, si no un infarto noche de por medio”, recordó una joven. Otra chica preguntó:“Cómo les da la cara para poner eso en el mercado? Pintenlo por lo menos”.

Según reveló la autora del tuit, la propiedad cuenta con 4 ambientes y cuesta $165.000 de alquiler. Algunos usuarios hicieron hincapié en que jamás comprarían o alquilarían una casa en ese estado y menos con la figura del hombre en la pared, ya que lo único que causa es “terror”.