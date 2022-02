A lo largo de las más 30 temporadas que permenece al aire, Los Simpson han logrado que una gran cantidad de escenas de la serie sean muy recordadas por los fanáticos. Algunas se han popularizado más que otras con el correr de los años. En esta ocasión, un fan decidió recrear la recordada escena de las "Hamburguejas al vapor" y la transformó en un juego gratuito al que cualquiera puede acceder.

Si hay algo que caracteriza a los fans de la serie animada creada por Matt Groening, es la capacidad de utilizar constantes referencias de diversos sucesos del popular programa. Es de ese modo, como una basta cantidad de escenas de la serie lograron quedarse en la memoria de los fanáticos.

Algunas escenas son más recordadas que el resto. Este es el caso de una escena del capitulo "22 cortometrajes sobre Springfield", la cual se estrenó en 1996 y muestra una sucesión de pequeñas historias en la que todo el pueblo de Springfield tenía su minuto de fama. En ese episodío se destaca la historia de las "Hamburguejas al Vapor". protagonizada por el director Skinner y el Superintendente Chalmers.

En dicha historia, el director Seymour Skinner invitó al superintendente Chalmers a cenar almejas a su casa. Sin embargo, la comida que preparó se quemó y es por eso que decide comprar hamburguesas en el Krusty Burger. Para cubrir su accidente opta por denominarlas como “Hamburguejas al vapor” y así pretende justificar el repentino cambio de menú en la cena.

En este contexto, un fanático de Los Simpson quiso homenajear esta icónica escena y la transformó en un vídeojuego. El encargado de crear esta experiencia es NeoDement -como se presenta en redes sociales- este usuario reconstruyó la cena fallida protagonizada por Skinner y Chalmers.

"Steamed Hams: The Graphic Adventure" (su nombre en inglés) fue desarrollado más como una experiencia interactiva que como un juego tradicional en donde se deban superar desafíos o competir contra otros usuarios. “Para aquellos que están buscando una aventura desafiante real, ignoren este juego. Nunca sucedió. No existe. No es lo que están buscando”, advirtió el creador del juego en la explicación que se puede ver en la página de descarga.

Según la página en donde se puede descargar gratis el juego, se explica que el mismo fue diseñado como una aventura gráfica para que se sienta como un juego clásico de LucasArts. Es más, se enfatiza que se usaron como referencia otros populares juegos como Monkey Island y Day of the Tentacle.

La dinámica del videojuego es simple. El jugador debe controlar al personaje construyendo indicaciones básicas. Para lograr abrir la puerta solo tienen que hacer click en la palabra “Open” en la parte inferior de la pantalla y después efectivamente seleccionar la puerta para completar la acción y avanzar en la historia.

Los diálogos que se muestran en el juego fueron extraídos de la escena en la que se inspiró. Del mismo modo, también hay algunas líneas del juego The Simpsons: Hit & Run y de otro episodio de la serie que se tomaron para completar todo el guión que tiene la aventura gráfica. Esta propuesta gratuita es una opción ideal para pasar un rato.