El tuit de Emma generó todo tipo de comentarios y más de 92.000 "me gusta". Los likes y la enorme repercusión fueron toda una sorpresa para la joven, quien aseguró haber tenido que desactivar los comentarios debido a que "no se bancaba más leer las agresiones o las repeticiones".

La publicación, que todavía sigue recolectando me gustas y todo tipo de reacciones, terminó siendo un malestar para la tuitera, ya que nunca había vivido una situación de este estilo, en donde un tuit suyo se convierta en viral. A raíz de un chiste, terminó recibiendo varios mensajes hirientes.

"Me crucé a mi vecino el lindo en el ascensor y me preguntó si hacía algo esta noche. Le dije que me iba a tomar un gin tonic y mirar alguna peli porque estoy sola y me dijo '¿cuál me recomendás?'. Diez años tirándole indirectas y no agarra ninguna. Moriremos solos", escribió en el tuit que se volvió viral rápidamente.

Me crucé a mi vecino el lindo en el ascensor y me preguntó si hacía algo esta noche. Le dije que me iba a tomar un gintonic y mirar alguna peli porque estoy SOLA y me dijo “cuál me recomendás?”

10 años tirándole indirectas y no agarra ninguna.

Moriremos solos. — Eᴍᴍᴀ (@emma_funky) April 2, 2022

Las reacciones de los usuarios de Twitter

Una de las respuestas que más repercusión tuvo entre los usuarios logró alcanzar los 5.000 likes: "Los hombres no es que no entienden la indirecta: no le gustás, es simple. Nunca entendí por qué cuesta tanto entenderlo, a mucha gente no le gustamos, es algo normal" escribió Facundo.

Muchos usuarios indignados decidieron salir a responderle al joven: "¿Te tiene que gustar para juntarte a ver Netflix? No seas salame. Conocela, charlen. Después el tiempo dirá cómo sigue. Dejá que las cosas fluyan", "¿Nadie piensa que existe la posibilidad de que no le gusten las mujeres", fueron algunas de las reacciones a raíz del comentado tuit de Facundo.

También hubo quienes coincidieron con la teoría del joven y no dudaron en comentarlo: "Siempre suponen que si el tipo no responde lo que ella quiere o es lento o p.... ¿Y si al tipo no le gustas? ¿y si tienen novia y le es fiel? ¿y si le gusta estar solo? No, mejor pensar mal y defenestrarlo en una red social", "Capaz no está interesado y la salame sos vos".

Otros, en cambio, dejaron de lado todo tipo de sutilieza, y fueron un tanto agresivos con sus comentarios: "No le gustas, ¿tan alto tenes el ego que pensas que no agarra las indirectas?", "Dejando de lado esa indirecta tan mala, si en diez años no pasó nada tampoco pasará en otros diez años más", "Teoría 22: simplemente el vecino tiene más opciones y no le agrada la vecina vieja como posible compañera sexo afectiva, fin".

A raíz de la catarata de reacciones y teorías generadas a raíz del tuit, Emma volvió a hacer otra publicación: "Lo que me estoy divirtiendo con las teorías que tienen con lo de mi vecino. No tanto con las agresiones. Parece que todavía no entendieron que en Twitter nada es literal y que puede haber una historia detrás de una simple anécdota", escribió indignada.