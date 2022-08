El hilo de Twitter se convirtió en tendencia rápidamente sumando muchas reacciones y comentarios de parte de los usuarios de la red social.

Es muy común que las parejas tengan reglas y pactos en común para hacer determinadas cosas cada uno por su lado y no tener que estar todo el día pegados.

Es muy importante que cada persona tenga su tiempo de ocio y haga cosas que le diviertan sin tener que estar comunicándose las 24 hs con su pareja.

La transferencia de 800 pesos para jugar tranquilo a los jueguitos.

La tecnología mantiene al mundo conectado y a veces es difícil marcar esos límites para con el otro.

“Me acaba de hacer una transferencia para jugar a la play sin responderme los mensajes. Para mí me va a poner los cuernos pero qué le voy a reclamar si antes me ponían los cuernos gratis, ahora al menos me pagan y me puedo comprar una hamburguesita”, se lee en el tuit publicado el pasado jueves por Juliana Ortiz.

La transferencia que le realizó el novio a Juliana fue de 800 pesos y lo hizo después de tener una conversación con ella a través de Whatsapp preguntándole si podía jugar tranquilo a los videojuegos sin contestarle los mensajes a través de esta red social.

Luego de recibir varios comentarios, la joven volvió a subir otra foto en la que le decía a su novio que el tiempo de juego caducaba y que si quería continuar debería transferirle 800 más.

Más tiempo, más plata

“Da la impresión de que está prisionero, si quiere lo salvó”, comentó una chica. “$800 dale si, re precario”, respondió otro joven.

“Jajaja ey me parece una buena idea pero deberían ser mínimo 6/7 horas de play sí o sí”, “Mmm gracioso pero no de risa, gracioso de raro”, fueron otros de los comentarios.

Cada vinculo tiene sus propias reglas y maneras de establecer ciertos acuerdos para convivir mejor. Si está bien o mal eso queda en el criterio de cada pareja. Pero cuando de jueguitos se trata la cosa se complica un poco, lo que le da lugar a este tipo de situaciones.