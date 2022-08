En las redes sociales se pueden encontrar diversas y múltiples anécdotas, que logran capturar la atención de los usuarios. Esta vez, un hombre se volvió viral en Twitter, luego de compartir su insólita deducción mientras manejaba: “No veo contradicción en mi planteo”.

De la lluvia de experiencias que se leen en la plataforma, algunas de ellas se destacan por ser muy divertidas y sorprendentes a la vez. Es que, quizá, nadie se esperaba que el descubrimiento del hombre tuviera esa función, ¿pero la tiene? ¿Para qué sirven?

Todo comenzó cuando Luciano Ave iba manejando y encontró en el volante de su auto unos sorprendentes detalles con relieve. Sin embargo, lo disparatado fue la asociación que hizo el joven de San Rafael, Mendoza, sobre estos extraños botones.

“Recién mientras manejaba me di cuenta de que los botones que están en el volante del auto tienen un relieve y pensé ‘debe ser para que los ciegos se den cuenta para qué sirven’ sin notar ninguna contradicción en el planteo”, compartió @luchoave, en su cuenta personal de Twitter.

La absurda deducción que se volvió viral.

En seguida, la absurda deducción se llevó la risa de la comunidad virtual, dado que los autos no deberían tener un lenguaje en braille si los ciegos no pueden conducir. “Lo leí y dije: ‘mira vos, novedoso’. Luego al instante caí y dije que pelotudo soy”, comentó uno de los usuarios que tampoco había notado la falla. No obstante, fueron varios los que contaron otras incoherentes experiencias similares y el tweet se volvió viral.





Otras insólitas experiencias

En menos de 24 horas, el publicación ya había superado los 81.000 me gustas y los 3.000 retweets en la red social. Así fue que comenzaron a llegar centenares de respuestas contando anécdotas sobre irracionales conclusiones sacadas rápidamente.

“Tiene toda la lógica. A mí me dijeron que hay semáforos que hacen un sonido para que la gente ciega sepa si está en rojo o en verde y pregunte como hacían para escucharlo mientras iban manejando”, comentó @guille45751, a lo que otra aclaró que eran para cuando cruzan la calle.

También @fernandocas78 compartió su insólita deducción: “Iba en la moto en invierno cagado de frío y no sé por qué flashee que si prendía las luces iba a estar más calentito. Onda se activaba una calefacción imaginaria”.

Mientras que a @zairux le sucedió mientras utilizaba el control remoto. “Ahora vienen con buscador por voz para que los ciegos busquen lo que quieran ver en la tele”, comentó, junto a la clásica foto de Paola Argento.

Así fueron llegando otros divertidos memes que le demostraron a Luciano que no es el único que podría haberse equivocado.