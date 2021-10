La amistad es uno de los vínculos más importantes y duraderos que tenemos los seres humanos. Cada quien, a su manera, comparte cientos de anécdotas y secretos con amigas o amigos, siempre están para dar una mano cuando se los necesita en situaciones difíciles o insólitas. Una tuitera compartió la captura de pantalla de WhatsApp en la que una chica le preguntaba a otra sobre el chico que se estaba chapando y se viralizó.

Como es habitual en Twitter, todos los días no encontramos con historias de las más insólitas. Esta vez la usuaria @FlorBettera compartió la pregunta inusual que le hizo su amiga, cuyo nombre no trascendió.

.

"Flor, ¿vos sabés cómo se llama el que me estoy chapando? Me da mucha vergüenza no acordarme, please (por favor)", dice la conversación de WhatsApp que compartió la usuaria en su cuenta de Twitter. Este pedido de ayuda se viralizó y superó los 98 mil me gustas, además alcanzó los más de tres mil retuits.

La anécdota que se volvió viral en Twitter.

Ante esta situación, otros tuiteros se sumaron a contar sus propias anécdotas con sus amistades.

"Nadie. Nadie. Mis amigas: este que que subió y me estoy chapanza ¿zafa? Está oscuro y no veo nada", "Mis amigas no querían decirme el nombre del vago con el que salía, a quien conocí borracha y sólo recordaba vagamente que escuché Barney . . . su nombre era Martín", "Una noche estuve llamando a un pibe 'Gastón'. Cena, sexo, dormir, todo. Antes de irme me dice: 'Che Bel, yo me llamo Facundo'. Ah bueno, dale", fueron algunas de las experiencias que aportaron otras usuarias a la anécdota de Flor.

.

Otro de los comentario que recibió también fue la historia de un chico que contó que estuvo viéndose con una chica durante un año y no sabía cómo se llamaba: "Me hizo acordar a una anécdota, estuve un año con una piba y sólo nos veíamos para tener sexo. Nunca supe su nombre. La tenía agendada como amiga de la mamá de Brenda".

También hubo quien recomendó un tip infalible para saber cómo se llama el otro: "Sacás como quien no quiere la cosa 'nadie sale bien en la foto del DNI'. ¿A ver? ¡Ay! Carlos Alberto, te mataron en la foto". Otra de las respuestas clásicas que no faltaron fue "por eso hay que decirle mi amor a todos". Sin dudas cuando de ingenio y creatividad se trata, en Twitter están las soluciones más disparatadas que puede haber a problemas cotidianos.

Mirá los mejores memes del viral de Twitter

Mientras tanto Barney pic.twitter.com/bI2JWp6Rlo — Vault Boy Returns (@VaultBoyReturns) October 11, 2021

Una noche estuve llamando a un pibe "gastón". Cena, garche, dormir, todo. Antes de irme me dice, che Bel, yo me llamo Facundo.

Ha bueno dale. — �� Agustina Belén �� (@BelDossantos_) October 12, 2021

Amo el "plis" de desesperación...tipo pasame la 4 que tengo que entregar el final. — Be���� (@BeVarano) October 11, 2021

Preguntame nomás que tengo anotado nombre, apellido, dirección, fecha y chamullo pic.twitter.com/UaxCJFJPAK — David Nicollier - cuenta nueva��⚡������ (@DavidNicollier) October 11, 2021

A mi me pasó hace unos años.. preguntarle a una amiga si yo me había chapado a uno llamado Javier. �� — Mariaale73 (@Mariaale73) October 12, 2021